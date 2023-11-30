警荃灣掃黃拘92女最老63歲 檢愛滋病測試劑及舒緩性病藥

荃灣警區發現疫後復常賣淫活動有上升趨勢，途人在街上被兜搭對市民造成滋擾，聯同入境處本月展開代號「火狼」掃黃行動，連日在街頭賣淫黑點高調巡邏，截查可疑人士，此外亦派出警員「放蛇」搜證，截至今日（30日）拘捕16名本地及76名內地女子，年齡介乎21至63歲，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「經營賣淫場所」、「無牌經營按摩院」，當中17名被捕人已被定罪，被判監禁6至12星期。
劏房衞生環境惡劣
行動中檢獲一批避孕套、潤滑油、懷疑愛滋病檢測劑及治療或舒緩性病用的藥物等，當中有藥物甚至過期。不少劏房的內部環境惡劣，衞生環境令人擔憂。
不涉集團式操控
根據調查，案中並無發現強迫賣淫，亦無跡象顯示涉及集團式操控。荃灣區內有不少舊式唐樓及「三無」大廈，部份業主將單位分間劏房出租，低廉租金吸引性工作者租用提供性服務，持雙程證女子經同鄉介紹來港搵快錢，租用賓館或劏房從事賣淫。
警方表示，業主和大租客在出租單位前，應了解使用者背景及目的，定期巡視物業確保不會被用作非法活動。警方在可疑單位外貼上告示及派送通知信，提醒業主和租客單位從事非法賣淫活動，提醒單位如確認為賣淫場所，有機會觸犯《刑事罪行條例》第143條「出租處所以供用作賣淫場所」，最高可被判監7年。