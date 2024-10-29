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2024-10-29 17:48:05

警西貢放蛇 紅的司機籲「改坐綠的」認拒載罰500元 嘆「好心做壞事」

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警方於1月派員喬裝乘客，從西貢公眾碼頭的士站欲乘搭市區的士(紅的)前往西貢區內一間酒店，惟紅的司機拒絕，要求對方「你過對面搭綠的(新界的士)」。(資料圖片/圖中的士與案無關)

警方於1月派員喬裝乘客，從西貢公眾碼頭的士站欲乘搭市區的士(紅的)前往西貢區內一間酒店，惟紅的司機拒絕，要求對方「你過對面搭綠的(新界的士)」。(資料圖片/圖中的士與案無關)

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警方於1月派員喬裝乘客，從西貢公眾碼頭的士站欲乘搭市區的士(紅的)前往西貢區內一間酒店，惟紅的司機拒絕，要求對方「你過對面搭綠的(新界的士)」。該司機被控一項拒載罪，案件今日(29日)在九龍城裁判法院開審，被告改認罪判罰款500元，他求情時指只是跟從行規，提醒前往新界地區的乘客改乘綠的，以較低價錢獲取相同服務，嘆自己「好心做壞事」。

求情指跟從行規 提醒乘客可以較低價錢獲相同服務

被告林松金沒律師代表，被票控一項的士拒絕租用罪，控罪指有人提出告發，被告1月22日早上11時34分在西貢公眾碼頭的士站，身為的士司機無合理辯解，故意拒絕警員19804的租用。案情指，警員在西貢公眾碼頭市區的士站「放蛇」，在登上被告的士時要求前往西貢海灣酒店。被告回答說：「海灣酒店，你過對面搭綠的。」，拒絕接載警員。其後另一名警員登車要求前往將軍澳港鐵站，被告隨即開車，警員遂表明身分指被告拒載，被告稱「我唔係揀客呀，你咁做我都冇嘢好講」。

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新界的士/大嶼山的士許可營業地區範圍。（運輸署）

新界的士/大嶼山的士許可營業地區範圍。（運輸署）

曾獲乘客提名「優秀的士司機」

被告親自求情時解釋，每個行業都有行規，例如當市區的士到新界候客，遇上欲前往新界或附近地方的乘客，司機都會提醒乘客改乘新界的士，令他們以較低價錢使用同一服務說：「佢可以有更加好嘅選擇，同一樣嘅服務、收費比較低。如果你話呢件事我係錯嘅，我只可以話我係好心做咗件壞事。」被告另呈上他於2021年獲乘客提名參與「優秀的士司機選舉」、乘客在的士平台的表揚及嘉許，以及在今年8月路不拾遺獲警員感謝的資料。

暫委裁判官蘇竟稱「有時正如你講『好心做壞事』，都要了解法律有時係咁樣」，考慮被告認罪有悔意、乘客表揚等，指被告在事件只是想提醒乘客有更佳選擇，判罰款500元。

案件編號：KCS8720/2024

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