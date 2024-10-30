警隊調查表現滿意度 逾6成市民稱有信心 維護國安評分最高

警隊公布今年「公眾意見調查」及「警隊服務滿意程度調查」結果，超過6成受訪者表示對警隊有信心，18歲至29歲的年輕受訪者給警隊打出53.66分，較2021年大幅上升14.75分。同時，警方在「維護國家安全」方面的表現獲市民給予最高分。警方表示，結果顯示公眾對警隊的信心，以及對警隊承諾維護國家安全和公眾安全方面的讚賞。

18歲至29歲年輕人評分顯著上升

警隊委託香港中文大學香港亞太研究所進行2024年警隊表現公眾意見調查，在4月至5月以電話訪問1006名18歲或以上常住居民，主要涵蓋公眾的安全感、對警隊信心和對警隊整體表現的意見。結果顯示，62.2%受訪者對警隊有信心，79.1%受訪者表示在日間感到安全、64.4%受訪者表示在夜間感到安全。市民在日間和夜間感到不安全的比率分別從3年前的6.1%和8.9%下降至3.8%和7.2%。

以100分為滿分，84%受訪者給予警隊表現50分或以上，較2021年的81.7%上升2.3%，當中18至29歲的受訪者給予的分數為53.66分，較2021年的38.91分大幅上升14.75分。警隊個別表現評分方面，以10分為滿分計，「維護國家安全」的表現獲最高分（7.67分），其次為「維持公眾活動秩序」（6.90分）和「防止罪案」（6.75分）。警隊公共關係工作方面，以10分為滿分計，有80.1%受訪者給予5分或以上。

警方也就「警隊服務滿意程度」訪問了1113名曾在去年12月至今年2月使用警隊服務的市民，包括與警方直接接觸的報案人、受害人或證人。調查顯示，65.8%的受訪者滿意警隊服務。此次調查首度涵蓋4項電子服務，包括電子報案中心、網上申請牌照服務、網上申請邊境禁區許可證和自助服務機，88%使用者表示如有需要會再次使用電子服務；76.2%使用者表示在必要時會推薦他人使用。