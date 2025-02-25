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2025-02-25 10:28:00

議員倡參考歐洲河船遊　讓遊客體驗荔枝窩吉澳及沙頭角生態景點

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吉澳位於新聞東北，需要搭船前往。（資料圖片）

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政府正推動「香港無處不旅遊」，本身是城市規劃師的立法會議員林筱魯早帶傳媒遊覽吉澳、荔枝窩及沙頭角禁區，化身導遊介紹生態景點及歷史建築。他認為，本港可參考歐洲多瑙河、塞納河「河船旅程」做法，推動以水路遊覽不同生態景區。

林筱魯建議馬料水經鬼手岩訪荔枝窩

導賞團以水路穿梭三個景區，先由馬料水出發，途經形狀如手指的鬼手岩，再到訪第一站荔枝窩，當中景點包括保留完好的典型客家村荔枝窩村、紅樹林、被譽為「空心樹王」的秋楓樹。樹王樹幹中央有大洞，但依然枝葉茂盛。團友期間可體驗地道茶果雞屎藤。

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第二站沙頭角有多個「打卡」點，包括「沙頭角之角」舊式路牌、30年代騎樓建築、中英街花園、仿舊式火車站、全港最長的沙頭角碼頭等。

吉澳安龍太平清醮200多年歷史

最後一站為吉澳，當中有過百年歷史的姻緣樹是昔日居民熱門拍拖地點、天后宮等。曾擔任古物諮詢委員會主席的林筱魯介紹說，吉澳天后宮舉行的安龍太平清醮有200多年歷史，為期4至5天，昔日興旺程度不遜於長洲太平清醮，如果能結合沙頭角和整個生態區發展旅遊，相信有足夠吸引力。

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林筱魯說，新界東北面有不少自然景觀世界罕有，建議可在沙頭角一帶加設跨境碼頭口岸，旅客若由彼岸的深圳鹽田港出發，很快便能抵達香港。

原文刊登於 香港電台

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