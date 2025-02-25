議員倡參考歐洲河船遊　讓遊客體驗荔枝窩吉澳及沙頭角生態景點

政府正推動「香港無處不旅遊」，本身是城市規劃師的立法會議員林筱魯早帶傳媒遊覽吉澳、荔枝窩及沙頭角禁區，化身導遊介紹生態景點及歷史建築。他認為，本港可參考歐洲多瑙河、塞納河「河船旅程」做法，推動以水路遊覽不同生態景區。

林筱魯建議馬料水經鬼手岩訪荔枝窩

導賞團以水路穿梭三個景區，先由馬料水出發，途經形狀如手指的鬼手岩，再到訪第一站荔枝窩，當中景點包括保留完好的典型客家村荔枝窩村、紅樹林、被譽為「空心樹王」的秋楓樹。樹王樹幹中央有大洞，但依然枝葉茂盛。團友期間可體驗地道茶果雞屎藤。