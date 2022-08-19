吉澳船期及景點詳情｜船上觀印塘六寶及鬼手岩 高棚頂千尺浮橋最推介

吉澳面積為2.35平方公里，是新界東北風光一時的島嶼，1.5小時船程近距離看印洲塘的印洲六寶，黃竹角咀的鬼手岩。島上文化歷史豐富，近年新建多條山徑及路牌標示，令吉澳不再難以接觸。文︰山全部都係山

吉澳行山路線景點2︰高棚頂看千尺浮橋 吉澳地形曲折，故英文為Crooked Island，意思是彎曲的島。原本吉祥的海灣是指吉澳其中一個灣，後來演化成整個島都取名吉澳。下船後有4小時活動，先右轉沿吉澳大街，在吉澳村公所左轉，往較好風光的高棚頂。經過劉觀南運動場與吉澳公立學校，於榕樹右轉再左轉上山，約10分鐘到山海亭。涼亭右轉登黃色欄杆，不一會到最高位。右面可見彎曲的東澳灣，另一邊澳背塘更為吸引。天藍色海水，外圍被洋洲和娥眉洲保護令內灣平靜，為全程最開揚景色。

吉澳行山路線景點3︰ 澳背塘海灘 吉澳千年前已有聚落，至1661年後海禁令，居民向內陸遷移50公里，令吉澳一度荒廢。至解禁後客家人和漁民居住，興盛時曾有6000-10000名居民，以捕魚、農業維生，現在有數十名村民居住。沿石級落山，可往澳背塘海灘一游。蒲魚排左方有一列整齊的人造建築為千尺浮橋，是珍珠養殖場的遺址。遠看有另一排石塊，為疑似舊碼頭遺址。經澳背塘徑往吉澳上圍，水月宮旁設許願樹，前行上樓梯為一個景色不錯的涼亭。經過300多年的六角古井，拆回吉澳大街，吉澳天后宮在吉澳故事館旁，不會錯過。前者建於1763年，為三級歷史建築。吉澳故事館紀錄歷史、習慣等往事及展出文物，不過到訪當日兩者沒有開放。 留意登船時間 預早返回碼頭 碼頭一帶的食肆選擇多，吉澳手打墨魚丸、茶粿、砵仔糕等，價錢相宜。尚有時間，在碼頭前的三聖宮右轉上黃色欄杆，約15分鐘到高地頂。觀景台鄰近鴨洲，鴨洲面積遠較吉澳細，只有0.04平方公里，但一度興盛非常，曾有1000居民。但1970年代後陸續離開。香港唯一可以步行穿過的海蝕拱。