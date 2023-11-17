議員成立「反詐騙大聯盟」　明年舉辦全港反詐騙日宣傳訊息

鑑於詐騙手段不斷演變，亦日益複雜。立法會議員吳傑莊宣布成立「反詐騙大聯盟」民間組織，有顧問團及來自不同界別，包括人大代表、地區人士、法律專業人士、科技專業、虛擬資產持牌機構、持牌評級機構等成員。大聯盟暫定在明年3月31日舉辦「全港反詐騙日」，向市民傳遞反詐騙信息，並會到學校及不同機構宣傳及派發反詐騙協調中心的反詐騙信息懶人包。

吳傑莊表示，成立大聯盟是希望促進官民反詐騙合作，開展廣泛的公眾教育活動，提出相應的法律和政策建議，填補法律漏洞。他會在下年的全國政協會議上提出「聯合中央打擊詐騙案件及加強訊息互通」的提案。此外，亦將於本月29日立法會大會上，提交有關「打擊網絡詐騙罪行」的議員議案，而內會亦將成立Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會，期望做到全方位打擊及控制騙案的形成。

黎棟國形容宣傳反詐騙如打防疫針

前保安局局長、現任立法會議員黎棟國表示，網上騙案長期影響香港市民，雖然現時普羅大眾對於錄音式的騙案已提高警覺，但「道高一尺、魔高一丈」，現時輪到新型的投資騙案橫行，今年首9個月的投資騙案損失金額高達21億港元。他指透過「反詐騙大聯盟」，希望通過民間的力量，協助政府宣傳，讓不同階層市民可以在最短的時間內察悉詐騙信息，正如注射防疫針能起重要作用，由源頭堵截詐騙的發生。

律師吳文謙表示，據過往曾接觸的交易所受騙者，發現大家都有一個共同點，就是對虛擬產品的認識較為貧乏，容易受KOL或所謂的虛擬資產專家影響，從而投資虛假的金融產品，蒙受損失。他指將來虛擬資產的業界專家，可以向政府提出不同建議，並利用業界已有的資源配備去追蹤金融資產的行蹤。