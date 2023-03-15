議員評分｜民建聯政團支持度居榜首　田北辰議員評分最高

新一份議員評分報告出爐，政團支持度居榜首的為民建聯；地區直選議員之首則由實政圓桌田北辰最高；而多項議員表現評分亦全數回升。 表現評分全數回升 香港研究協會於2023年2月27日至3月9日，成功訪問了1,014名18歲或以上市民，第7屆立法會議員的表現進行評分，多項立法會議員工作表現評分全數回升，當中升幅最高的是「推動政府有效施政」及「落實一國兩制」，各升0.29分，反映市民對立法會議員上述表現的評價回穩。

民建聯續居政團支持度榜首 至於13個在立法會內擁有議席的政團支持度，民建聯以19%續居榜首，較上次調查升3%；工聯會則以9%居次，下跌5%；其餘政團支持度皆不足半成，亦有53%受訪者表示「沒有支持的政團」。

田北辰評分膺地區直選議員之首 各分區排行較高的直選議員，首名為田北辰，獲得2.67分；次名為九龍中區楊永杰，獲2.3分；第三則為港島西區的陳學鋒及九龍西鄭泳舜，均獲2.3分。調查亦發現，地區直選議員工作表現評分，繼續排在三個組別議員之首，其次是選委會界別議員，再次是功能界別議員。 直選議員排名： 新界西北田北辰（2.67分） 新界西北田北辰（2.67分） 港島西陳學鋒（2.30分） 九龍西鄭泳舜（2.30分） 新界東南李世榮（2.24分） 新界西南陳恒鑌（2.24分） 新界東北陳克勤（2.14分） 港島東梁熙（2.04分） 新界北張欣宇（1.95分） 九龍東顏汶羽（1.87分）