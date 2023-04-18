變頻式窗口冷氣機較定頻省電近三成 8款樣本製冷量低於聲稱

現時國際上普遍以「製冷季節性表現系數」(CSPF)來表達冷氣機的製冷能源效率，數值越高即越慳電。消委會調查發現，定頻式平均數值只得3.163，但變頻式平均有4.331，平均較定頻式慳電27%。全部樣本中CSPF數值最高為「珍寶」(4.937)，最低為「富士電機」(3.106)，兩者全年用電量可相差達37.1%。消委會以每年開冷氣機180天、每日12小時，以每度電2元計算，變頻式1年電費要1,200元至1,600元，但定頻式每年要近2千元電費。

本港近日氣溫已漸漸升至攝氏逾30度，昨日市區最高溫度亦達攝氏29.2度，部分人或已要「開冷氣」降溫，但冷氣機電費小數怕長計，消委會測試市面13款「匹半」的窗口冷氣機，10款是變頻式、3款定頻式，發現變頻式冷氣機平均較定頻式的省電27%，一年電費可相差約800元。另外，4款樣本雖然同獲1級能源標籤，惟能源效率最多相差達12.4%，當中2款的測試結果只屬2級。

消委會：變頻冷氣長遠較省電

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀解釋，變頻冷氣會控制壓縮機，在接近預設的溫度下運行，不會突然停機或啟動，當室內溫度達到某一水平，壓縮機就會以慢速運行，因此能源效率較高，耗電量較少。相反，傳統定頻冷氣會以固定的高速度運行壓縮機，到某一溫度就會停機，直至室內溫度提升時，又再重新啟動壓縮機，「一開一關」的耗電量較高。

一級能源標籤效率相差12.4%

不過測試的變頻式冷氣機，有4款標示最高的一級能源標籤，但測試後能源效率相差達12.4%，當中「樂聲牌」及「樂信牌」更只是相當於二級能源效益。機電署就指，根據「產品能源標籤實務守則」及國際慣常做法，容許能源效益有8%的差異，兩款冷氣機仍然符合標籤標示。

消委會又分析這些冷氣機的售後及保養服務，發現新機全機保用期介乎24至39個月，而保用期後的檢查費，市區介乎340至550元，偏僻地區就要高達1,530元，相當於新機價的兩成，建議供應商延長保用期、減低續保年費及各種額外售後服務的費用，以達到可持續消費目的。

譚鳳儀指，消費者應按照家居環境大小及需要，選用變頻或定頻冷氣，但指現時市面上的變頻窗口機選擇，較消委會2015年進行同類測試時多，相信變頻機將成趨勢。