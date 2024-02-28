財政預算案今揭盅 陳茂波睇餸食飯 料大幅減甜 發債開源

新一份財政預算案今早11時發表，政府會否再派消費券及有甚麼最貼身的「派糖」措施，最受普羅大眾關注。財政司長陳茂波早前預告，今財政年度政府財赤將逾1,000億元，他上月在聽取預算案公眾意見時亦已露口風，政府財政偏緊要「睇餸食飯」，消費券、扣稅免稅等措施未必如以往一樣，至於其他「派糖」措施，如交通津貼、免差餉，電費補貼，有預計亦會大幅「減甜」。

陳茂波今早11時將出席立法會發表2024至25年度財政預算案，下午3時會出席記者會回應記者提問。是否續有派糖措施今揭盅，近年的預算案均有公布會發售不同債券，昨有消息傳出，今年預算案續推出零售債券，規模達700億元，當中包括銀色、綠色及基建債券，息口將按發行時利率走勢再定。當局認為早前發行的零售債券超額認購，反映受市民歡迎，政府有意繼續推出低風險、回報穩健的投資產品，希望提升市民對香港建設可持續項目的參與感。