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2024-02-28 04:30:24
日報

財政預算案今揭盅 陳茂波睇餸食飯 料大幅減甜 發債開源

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財政預算案

陳茂波今發表新一份財政預算案。(資料圖片)

財政預算案

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新一份財政預算案今早11時發表，政府會否再派消費券及有甚麼最貼身的「派糖」措施，最受普羅大眾關注。財政司長陳茂波早前預告，今財政年度政府財赤將逾1,000億元，他上月在聽取預算案公眾意見時亦已露口風，政府財政偏緊要「睇餸食飯」，消費券、扣稅免稅等措施未必如以往一樣，至於其他「派糖」措施，如交通津貼、免差餉，電費補貼，有預計亦會大幅「減甜」。

陳茂波今早11時將出席立法會發表2024至25年度財政預算案，下午3時會出席記者會回應記者提問。是否續有派糖措施今揭盅，近年的預算案均有公布會發售不同債券，昨有消息傳出，今年預算案續推出零售債券，規模達700億元，當中包括銀色、綠色及基建債券，息口將按發行時利率走勢再定。當局認為早前發行的零售債券超額認購，反映受市民歡迎，政府有意繼續推出低風險、回報穩健的投資產品，希望提升市民對香港建設可持續項目的參與感。

另外，亦有指為吸引旅客訪港，預算案將公布每月維港將有煙火和無人機表演。但香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠在港台節目說，鄰近很多地區都有舉辦煙花和無人機表演，香港每月都舉辦類似表演，旅客亦會失去新鮮感。

旅遊學者、職業訓練局項目經理黃家榮在同一節目亦指，不相信單靠煙火和無人機表演可以獨立吸引到遊客來港，但可以為訪港「加分」，續指香港應增加夜間不同類型活動和深度遊等，讓旅客覺得來港旅遊活動是多姿多采。

預算案演辭及其他有關資料會在網頁財政預算案同步發放，市民可在網上瀏覽，並可透過上述網頁收看財政司長於立法會發言、與預算案相關的記者會、電視論壇及電台節目的現場直播。

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市民亦可在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心，免費領取預算案文本和摘要單張，而63個公共屋邨商場、10個勞工處勞資關係科分區辦事處或15個勞工處就業中心摘要單張。
 

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