財政預算案展開公眾諮詢 陳茂波：公共財政須慎管

新一份財政預算案明年2月26日發表，昨展開為期兩個月的公眾諮詢。財政司長陳茂波稱，本港經濟處於結構調整過程，面對持續不明朗的外圍環境、複雜多變的環球政經局勢，必須更謹慎管理好公共財政，但推動本港經濟提速發展同樣重要。

陳茂波在網誌形容，當下階段「發展是核心，穩定至關鍵」，又指中央推出各項穩經濟、利營商和惠港挺港措施，本港市場氣氛近月漸見好轉，10月零售總銷貨價值按月錄得回升。

東南亞旅客人數回復近疫前水平

深圳居民「一簽多行」兩周前恢復並擴大，他表示內地來港旅客數目顯著上升，來自東南亞國家的旅客人數更已恢復至接近疫情前水平，又預期明年3月正式啟用的啟德體育園，加上更多大型國際盛事和會議在港舉行，相信能進一步刺激市道。