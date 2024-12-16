財政預算案展開公眾諮詢 陳茂波：公共財政須慎管

新一份財政預算案明年2月26日發表，昨展開為期兩個月的公眾諮詢。財政司長陳茂波稱，本港經濟處於結構調整過程，面對持續不明朗的外圍環境、複雜多變的環球政經局勢，必須更謹慎管理好公共財政，但推動本港經濟提速發展同樣重要。
陳茂波在網誌形容，當下階段「發展是核心，穩定至關鍵」，又指中央推出各項穩經濟、利營商和惠港挺港措施，本港市場氣氛近月漸見好轉，10月零售總銷貨價值按月錄得回升。
東南亞旅客人數回復近疫前水平
深圳居民「一簽多行」兩周前恢復並擴大，他表示內地來港旅客數目顯著上升，來自東南亞國家的旅客人數更已恢復至接近疫情前水平，又預期明年3月正式啟用的啟德體育園，加上更多大型國際盛事和會議在港舉行，相信能進一步刺激市道。
此外，陳茂波指政府一直努力開拓新的經濟增長點，發展新市場，包括持續推動創科發展，創科生態圈亦愈趨蓬勃。他指，最新數據顯示本港初創企業數目再創新高，其中非本地創辦人成立的初創數目佔比上升至28%，而母公司在境外的駐港公司總數亦創歷年新高，形容即使地緣政治壓力持續，海內外企業仍然對香港充滿信心，反映過去加緊宣傳香港優勢、說好香港真實故事的工作漸見成效。
信香港有強勁韌力
陳茂波稱，每個發展階段都難免遇到挑戰，在直面應對的同時更要把目光放在更大的機遇和前景，相信香港有強勁的韌力，能夠在轉變和挑戰中找準方向和機遇，攀上更高更寬的台階。