財政預算案2023｜未來5年定額繳交共120億「額外足球博彩稅」  馬會促長遠調低博彩稅率

財爺陳茂波在新一份《財政預算案》中提出，向馬會每年徵收24億元額外足球博彩稅，其他博彩稅率維持不變。馬會表示，由2023/24起至2027/28的5個財政年度，須每年向庫房額外定額繳交24億元，5年累計共120億元。

馬會指，在預算案諮詢期間，已明確指出本港的博彩稅率屬全球最高，馬會對增加博彩稅率的建議有強烈保留。上調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，危害馬會賴以成功的綜合營運模式，也徹底削弱馬會的持續競爭力，最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。更重要的是，增加博彩稅率將嚴重影響馬會持續向香港賽馬會慈善信託基金作出捐獻的能力。

不減少善信託基金每年批出恒常捐款水平

馬會又指，明白香港正處於經濟復常中，政府仍需應對不少社會民生問題。在符合馬會的宗旨，並因應香港當前的特殊處境下，馬會理解政府今次決定向馬會於未來5個財政年度每年徵繳24億元，合共定額120億元的「額外足球博彩稅」的理由。在這5個財政年度期間，馬會的收入將因而大幅減少，重大影響馬會對慈善信託基金的撥款，但慈善信託基金不會減少每年批出的恒常捐款的水平。於2021/22年度，有關捐款高達 45億元。

強烈促請政府檢討及長遠調低博彩稅率

另外，馬會強烈促請特區政府認真檢討及長遠調低現時已是全球最高的博彩稅率，特別是介乎72.5%至75%的賽馬博彩稅率，並尋求政府的支持能引入更多越洋轉播及全球匯合彩池。同時，馬會懇請政府展開對足球博彩發牌條件的檢討，給予馬會必需的彈性及競爭力，以應對來自非法外圍和境外莊家日益嚴峻的市場競爭及挑戰，以及緩解因須繳交「額外足球博彩稅」而引致收入下降的負面影響。