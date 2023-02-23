財政預算案2023｜麥美娟：未來數月辦美食市集　馬會被徵24億博彩稅應引以為傲 (更新)

【16:30更新】文化體育及旅遊局局長楊潤雄和民政及青年事務局局長麥美娟今日(23日)下午見傳媒，闡述新一份《財政預算案》中，其政策範疇的相關措施。對於《財政預算案》中，向馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年，麥美娟回應指，絕對不是向馬會「開刀」，相信馬會會引以為傲。

強調非向馬會「開刀」

麥美娟指，馬會多年來一直強調自己是本港最主要慈善機構，在多方面作出貢獻，目前香港財政狀況不理想、出現赤字，相信在香港艱難時候，馬會為香港貢獻，是有能力做到，亦是馬會多年來引以為傲的其中一個貢獻，強調「馬會自己都知道咁多年來對香港的貢獻，應該引以為傲」，強調絕不是向馬會「開刀」。

另外，麥美娟指，隨著本港步向復常，政府將推動「開心香港」活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂和文青創作等，令市民有多元化本地玩樂選擇，包括未來數月在不同地區舉辦美食市集，由民青局負責統籌，當中會有青年元素，希望讓本地年輕人嘗試在市集營運。市集會有本地、內地不同地方以及海外美食，市民可到場購買或試食，暫時計劃會在本港分幾區舉辦大型市集，會在不同地區及周末舉行，並非恆常舉辦，當局稍後會召募或聯絡有興趣商戶，以商討細節。她說「開心香港」活動，是讓市民「一齊去，一齊聚集，一齊玩」。

如何避免美食車失敗經驗？ 麥：市集有許多不同界別人士

她表示，有關活動預留2,000萬元推動，期望可以盡快推出，又提到4月將發放新一期消費券，希望屆時市民可支持本地消費。她稱不會就活動設立關鍵績效指標(KPI)，指開心是不能量化，只能感受，當局會鼓勵大眾參與活動，希望讓公眾有機會聚首一堂享受盛事。

被問到如何避免美食車的失敗經驗，麥美娟指，市集匯聚本港、內地及海外美食，能讓更多人參與，包括市民、飲食業界及青年等，因此市集會有許多不同界別人士，令美食市集能夠成功，帶給市民許多歡樂。對於在尚未解除口罩令之下，如何可以看到港人的笑臉，麥美娟表示，特首李家超已表明會在合適時機調整措施，相信只要市民共同努力抗擊疫情，解除口罩令的日子很快會來到。