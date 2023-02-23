事隔近10年煙稅大幅上調 便利店中午即加價三成

煙草稅自2014年增加11.7%後一直凍結，政府昨在財政預算案宣布，每支香煙的煙稅加6毫，加幅為31.48%，當局冀透過加煙稅減少吸煙誘因，以達致吸煙率從9.5%減至7.8%的目標。政府消息透露，香煙平均零售價，會由61.75元增至73.75元，即每包香煙售價增加12元，期望煙民數目能減少約10萬人至約48萬人，又稱政府會因而多收10億元稅款。

煙民：直接加價至百元「一定戒煙成功」

市面有便利店和報販在加稅消息公布後，立即上調售價。每星期約食4至5包煙的市民楊先生，往後每周便要多付數十元，他坦言「情願政府一加加到過百元，我都食唔起，咁一定可以戒煙成功。」煙齡十多年的市民吳小姐稱，加稅後或考慮戒煙，但非一時三刻可戒掉，又指「一加要加咁多好似變相迫人食私煙」。

有報販業界對加稅感失望及遺憾，形容是將報販「趕盡殺絕」。香港報販協會表示，加稅勢令煙民轉投非法私煙市場，嚴重打擊報販本已微薄的收入，全港報販大聯盟則憂慮，加稅會掀起業界「摺檔潮」。長遠煙草政策關注組召集人盧啟律亦說，加煙稅反而會助長黑市、令青年更易接觸煙草產品。不過，報販黎太認為香煙銷量在加稅一、兩日後，生意便會回復正常，「煙民之後會忍唔住煙癮再幫襯。」

港大醫學院護理學院歡迎加煙稅，學院教授陳肇始稱，加煙稅是最有效的單一控煙政策，今次加稅為推進「煙草終局」踏出重要一步。香港吸煙與健康委員會亦樂見政府加煙稅，期望政府可制訂按年增加稅率政策。