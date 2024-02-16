財政預算案2024｜勞聯倡派2千元繽紛扣減消費券　推動本地消費

財政預算案在本月28日發表，勞聯趁今日初七「人日」，在政府總部外請願希望政府「派利是」，建議派發2,000元「繽紛扣減消費券」。勞聯認為在設有門檻下，能有效運用資源，直接帶動市民「掏腰包」消費，在提振本地消費和政府財政開支方面取得平衡。

政府在各區舉辦「日夜都繽紛」活動，勞聯主席林振昇建議政府可以趁勢派發2,000元「繽紛扣減消費券」，市民只要在本地進行實體消費，即可獲50%消費額的扣減，上限為2,000元。 林振昇建議設立育兒假 另外，林振昇建議設立育兒假，養有3歲以下子女的父母各自可享至少10天全薪假期。他舉例指孩子出生要覆診、接種疫苗等，父母往往需申請年假，「攞到冇得再攞就冇辦法」。林振昇又建議政府將法定侍產假延長至7天，並將侍產假薪酬由現時的 「五分之四」改為「全薪」發放。他表示明白會牽涉成本，希望政府補貼部分假期薪酬，加大鼓勵生育措施的「組合拳」，令家庭生育無後顧之憂。