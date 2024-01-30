財政預算案2024｜吸煙與健康委員會倡加煙草稅75%　每年檢視及按通脹加稅

吸煙與健康委員會指增加煙草稅75%，有望將吸煙率減少約0.7個百分點至8.8%。委員會主席湯修齊表示，在各項控煙政策中，加煙草稅應優先而行。他提及香港2021年的吸煙率為9.5%，政府需要在不足2年內推行有效政策推動戒煙，以減少逾10萬吸煙人口。委員會指政府去年2月增加煙草稅，其後一周致電戒煙熱線的數目增逾2倍，足見加稅有助鼓勵更多吸煙人士戒煙。

委員會冀達至無煙香港

吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢表示，即使政府去年2月增加煙草稅，但煙草商過去幾年多次提高煙價，現時煙草稅只佔零售價格約64.3%，水平較世衛建議為低，阻礙控煙成效。委員會亦建議政府加強控煙措施，包括增加資源協助戒煙，實現在2025年將吸煙率降至7.8%的目標，長遠達至無煙香港。

南非開普敦大學經濟學院榮譽研究員羅夏麗指出，吸煙可導致香港每年約448億元的醫療及社會成本，減少吸煙人口則可減輕社會負擔，亦令公共財政有所獲益。如香港在下個財政年度增加煙草稅75%或以上，有望將吸煙率減少 0.7個百分點至 8.8%，可挽回因吸煙而死亡的人數高達9,350人，因吸煙造成的社會成本減少近50億元。