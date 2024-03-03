財政預算案2024︱曾俊華︰ 憂「債冚債」致庫房空虛 下一代承受 財政司長辦公室：用於基建及工務工程

政府是連續兩年千億財赤， 財政預算案透露，未來5年計劃發債逾6,000億元。前財政司長曾俊華在社交平台發文，對香港財政每況愈下感到擔心，「主要唔係擔心我哋呢啲有番咁上下年資嘅一代人，而係會繼續喺香港生活嘅年輕一代人。」 財爺常被批「守財奴」 料社會現時明白為何要有足夠儲備 曾俊華指，過去的包括他在內的政司常被批評為「守財奴」，指「留住咁多錢喺庫房做乜呢？」，相信現時社會應明白為何庫房要有足夠儲備。他說，香港已經正式進入結構性財政赤字年代，政府要尋求開源節流，薪俸制推兩級制和住宅物業累進差餉等措施，一年為庫房增加少於20億收入，但面對千億赤字僅屬杯水車薪。



債冚債庫房乾塘後果嚴重 就政府近年每年均發債，未來5年計劃發債達6,000億元，他指，發債用於投資大型基建項目，「等落成後有長期嘅經濟回報，咁樣係冇問題嘅」，但若香港要借貸度日用於應付日常開支，｢債冚債之下香港個荷包唔駛幾耐就乾塘，……我哋嘅信用評級必然會有影響，從外國嘅經驗就睇到，為咗支付債務利息，加稅加費就會陸續有嚟，公共服務大縮水，呢啲會由子子孫孫承受」。 發債安排 香港不適合與其他國家相比 曾俊華續指，全世界很多地方的政府以發債應付政府經常運作，債務佔GDP一成多不屬大問題，但香港只是一個地方特區，不可以大量印銀紙，故香港不適合與其他國家相比，並反問如果任由結構性財赤，是否跟《基本法》對特區公共財政要量入為出的要求相符。