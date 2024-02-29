未來5年加碼集資 每年發債千億拓展北都

港府連續兩年錄千億財赤，新一份財政預算案在政府發債上作出多項建議，務求增加港府基建上的可用資金，當中包括計劃未來5年、每年發債950億至1,350億元，以推動北部都會區及其他基建項目。

財政司長陳茂波表示，去年預算案建議將「政府綠色債券計劃」涵蓋的範疇擴大至可持續金融項目，並成立「基礎建設債券計劃」，為基建項目融資，未來會將兩項計劃的合共借款上限訂為5,000億元，以增加額度調配的靈活性，集資所得將撥入基本工程儲備基金，投資於有利長遠發展的項目。而兩計劃將逐步取代「政府債券計劃」。