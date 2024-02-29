未來5年加碼集資 每年發債千億拓展北都

港府連續兩年錄千億財赤，新一份財政預算案在政府發債上作出多項建議，務求增加港府基建上的可用資金，當中包括計劃未來5年、每年發債950億至1,350億元，以推動北部都會區及其他基建項目。
財政司長陳茂波表示，去年預算案建議將「政府綠色債券計劃」涵蓋的範疇擴大至可持續金融項目，並成立「基礎建設債券計劃」，為基建項目融資，未來會將兩項計劃的合共借款上限訂為5,000億元，以增加額度調配的靈活性，集資所得將撥入基本工程儲備基金，投資於有利長遠發展的項目。而兩計劃將逐步取代「政府債券計劃」。
來年涉1200億 零售佔700億
另外，政府2024/25年度將發債1,200億元，當中700億元為零售部分，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券及基礎建設債券。陳茂波指，相關發債除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。
陳茂波又表示，政府會繼續嚴守財政紀律，維持政府借貸於穩健水平，預計在2024/25年度至2028/29年度期間，政府債務與本地生產總值(GDP)的比率將介乎9%至13%，遠低於大部分其他先進經濟體。
港府過去數年的發債規模逐年增加，截至上月底止未償還政府債券近2,500億元，當中今年到期約佔700億元，市場有聲音擔心政府發債不但不能解決財赤，更會增加負債風險。不過浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才昨在電台節目上表示，港府發債規模佔GDP比例低，仍有空間發行更多債券，惟要避免將資金用於政府日常運作，否則難以透過投資獲取回報，償還本金及利息。
強調資金不會用於經常開支
陳茂波昨再次強調，發債所得資金不會用於支付政府經常開支。至於發債的時機，他承認需要掌握，尤其要留意利率走勢及其他機構的發債時間，以免市場過於「擠擁」而影響需求。他又指，港府借貸水平穩健，在發債上有足夠靈活性，如需求配合更有增發的空間；並指部分零售債受歡迎，是穩定安全的投資選擇，市民又可從中參與基建發展。