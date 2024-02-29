財政預算案出爐 財赤破千億 樓市鬆綁 三辣招全撤 放寬按揭及暫停壓力測試

新一份財政預算案昨出爐。財政司長陳茂波指去年本港全年經濟回復3.2%正增長，料今年經濟增長2.5%至3.5%。惟受環球利率上升及經濟放緩等因素影響，政府收入大減，預料下年度仍錄得財赤，財政儲備亦將進一步下降。觀乎去年樓市持續低迷，賣地及印花稅收入大減，政府終宣布「全面撤辣」，即日起住宅物業買賣毋須再繳付「三辣稅」。金管局同日宣布一系列措施，包括全面暫停住宅按揭壓力測試、上調3,000萬港元或以下的自住物業按揭至七成。
陳茂波昨公布現屆政府第二份預算案時提到，政府綜合赤字比預期大，預計本財年赤字達1,016億元，料截至今年3月底止財政儲備為7,332億元；而預算案的重點是「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」，政府將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。至於預算案較受關注的措施，除樓市全面撤辣外，包括政府擬未來5年每年發債近千億元，以發展北部都會區及其他基建，而「明日大嶼」交椅洲人工島則會繼續研究但未有推展時間表；增加稅收方面，薪俸稅標準稅率將設兩級制，亦會推住宅差餉累進稅及恢復徵收3%酒店房租稅；政府「派糖」則減甜，包括薪俸稅寬免上限3,000元、免一季差餉及不再派消費券等。(詳細措施，另見《財政預算案》專頁。)
政府當年為壓抑熾熱樓市，自2010年起連出「三辣招」，包括額外印花稅、買家印花稅及新住宅印花稅。陳茂波表示，考慮當年引入相關措施的原因包括樓價急升及供應偏緊，惟此情已不再；預計未來3至4年的一手私人住宅供應量仍維持較高水平，認為已不再需要相關措施，強調撤辣是引導市場有合適而清晰的期望。
政府消息引述數據指，去年短期轉售宗數佔交易總數的0.9%，遠低於引入額外印花稅前的20%。涉及非本地個人和非本地公司購買住宅物業的宗數佔交易總數的0.8%，遠低於引入買家印花稅前的4.5%。涉及香港永久性居民買家的住宅物業交易中，97%個案的買家在取得有關住宅物業時沒有其他香港住宅物業，較推出新住宅印花稅前的75%高。
去年「減辣」後樓市未見熾熱
去年10月的施政報告宣布減辣，包括買家印花稅和新住宅印花稅已減半至7.5%；消息指相關措施推出後，市場未有變得熾熱，近3個月註冊的住宅物業買賣合約數量仍低於去年上半年平均每月4,370宗的水平，其中今年1月錄得約3,500宗。消息又指，過去幾年三大辣招每年平均稅收約94億元，預料全面撤辣後樓市成交量會增加，亦會影響其他稅項收入，如從價印花稅(俗稱「釐印費」)會增加。至於政府去年為外來人才置業印花稅安排「先免後徵」，已獲批申請者將不會受惠新措施。
3000萬以下自住物業按揭可借七成
近年住宅及非住宅物業的價格及交成量均下跌，金管局稱，有空間修訂物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，及其他相關監管要求。當中包括暫停實施物業按揭貸款假設利率上升2厘的壓力測試要求。另外，價值3,000萬元或以下的自用住宅物業，按揭成數上限調整至七成；3,500萬港元或以上的自用住宅物業的按揭成數，上限調整至六成。為了避免適用按揭成數出現驟降情況，價值3,000萬至3,500萬港元之間的物業的按揭比率會以漸進形式遞減。至於非自用住宅物業的按揭成數上限由五成調升至六成，及非住宅物業的按揭成數上限由六成提升至七成，即日生效。
施永青：交投量短期會增加
中原集團創辦人施永青向本報稱，辣招阻撓資金入市，在市場熾熱時攤薄用家置業機會，撤辣的最大功能是恢復樓市的流通量，增加市場交投，從而穩住樓價。此外，也令小業主更易套現之餘，亦令發展商較易開盤，從而有資金買地，增加樓宇供應的能力。施永青又預計，交投量短期會增加，但不會出現過分熾熱的情況，「現在用家都去了租樓，又怎會有炒家熱衷炒樓呢」。
地產建設商會執委會主席梁志堅相信，政府已明白逐少減辣並無意義，不論時機早或遲，措施至少有助刺激業主和準買家的信心。他料將為今年樓價帶來3%至4%正增長。他又指，過往發展商因樓市前景未明及怕蝕錢，未敢開盤，相信前景明朗後會好轉。團結香港基金副總裁葉文祺認為，今次額外印花稅都同樣撤銷，或會令過去兩、三年置業的人急於放售單位，令二手市場供應提升，對市場造成波動，有機會出現量升價跌情況。
多區屋苑現反價封盤個案
政府全面撤辣，本地地產股造好，但尾市升幅收窄，其中四大發展商以新世界發展(017)升幅最勁，一度升近一成，收市僅揚2.9%，報10.08元；其次為恒基地產(012)曾飆7.6%，收市報23.05元，多3.8%；新鴻基地產(016)及長江實業集團(1113)最多升4.8%及3.8%，收市增0.7%及無升跌。憧憬交投增加，地產代理美聯集團(1200)收市急升33.8%。
另外，多區屋苑出現反價封盤個案。中原趙鴻運指，藍籌屋苑太古城有約10%放盤業主反價，另有約5%封盤，睇樓查詢量增約兩成。其中金殿台中層D室，實用面積580方呎兩房則王，原叫價880萬元，最新反價50萬元至930萬元。中原伍錦基指，沙田第一城有約10%放盤業主反價，其中2座中層C室兩房，實用面積327方呎，原叫價400萬元，現反價30萬元至430萬元。