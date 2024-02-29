財政預算案出爐 財赤破千億 樓市鬆綁 三辣招全撤 放寬按揭及暫停壓力測試

新一份財政預算案昨出爐。財政司長陳茂波指去年本港全年經濟回復3.2%正增長，料今年經濟增長2.5%至3.5%。惟受環球利率上升及經濟放緩等因素影響，政府收入大減，預料下年度仍錄得財赤，財政儲備亦將進一步下降。觀乎去年樓市持續低迷，賣地及印花稅收入大減，政府終宣布「全面撤辣」，即日起住宅物業買賣毋須再繳付「三辣稅」。金管局同日宣布一系列措施，包括全面暫停住宅按揭壓力測試、上調3,000萬港元或以下的自住物業按揭至七成。

陳茂波昨公布現屆政府第二份預算案時提到，政府綜合赤字比預期大，預計本財年赤字達1,016億元，料截至今年3月底止財政儲備為7,332億元；而預算案的重點是「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」，政府將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。至於預算案較受關注的措施，除樓市全面撤辣外，包括政府擬未來5年每年發債近千億元，以發展北部都會區及其他基建，而「明日大嶼」交椅洲人工島則會繼續研究但未有推展時間表；增加稅收方面，薪俸稅標準稅率將設兩級制，亦會推住宅差餉累進稅及恢復徵收3%酒店房租稅；政府「派糖」則減甜，包括薪俸稅寬免上限3,000元、免一季差餉及不再派消費券等。(詳細措施，另見《財政預算案》專頁。)

政府當年為壓抑熾熱樓市，自2010年起連出「三辣招」，包括額外印花稅、買家印花稅及新住宅印花稅。陳茂波表示，考慮當年引入相關措施的原因包括樓價急升及供應偏緊，惟此情已不再；預計未來3至4年的一手私人住宅供應量仍維持較高水平，認為已不再需要相關措施，強調撤辣是引導市場有合適而清晰的期望。

政府消息引述數據指，去年短期轉售宗數佔交易總數的0.9%，遠低於引入額外印花稅前的20%。涉及非本地個人和非本地公司購買住宅物業的宗數佔交易總數的0.8%，遠低於引入買家印花稅前的4.5%。涉及香港永久性居民買家的住宅物業交易中，97%個案的買家在取得有關住宅物業時沒有其他香港住宅物業，較推出新住宅印花稅前的75%高。