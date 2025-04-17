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2025-04-17 15:11:22

財政預算案2025｜張欣宇：部分政策忽視市民的「情緒價值」　例如收緊長者乘車優惠

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張欣宇指部分政策忽視市民的「情緒價值」

張欣宇指部分政策忽視市民的「情緒價值」

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立法會大會今日繼續二讀辯論財政預算案的撥款條例草案。有多名立法會議員不滿預算案削減市民的福利，當中香港新方向的張欣宇直言部分政策忽視了市民的「情緒價值」，例如長者2元乘車優惠變成「兩元兩折」，以及政府擬取消2,500元學生津貼。

張欣宇今日發言時指在現今風高浪急的大環境下，發展經濟、鞏固人心是政府最重要的任務，政府節流時應先檢討內部編制，而避免向市民開刀。他直指部分預算案措施忽視市民的「情緒價值」，包括長者2元乘車優惠變成「兩元兩折」，忽略長者面對的困難，令不少長者感到沮喪。另外，政府計劃取消向所有中小學和幼稚園學生提供的一次性2,500元學生津貼。張欣宇指作為立法會議員，欣然接受今年凍薪。但作為3個小孩子的爸爸，今年無學生津貼感到很沮喪。他指學生津貼不但對基層家長是雪中送炭，對中產家長亦十分有幫助。

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不滿「一刀切」取消學生津貼

至於教育界議員朱國強同樣不滿政府擬取消學生津貼，他留意到普遍家長不願接受「一刀切」取消津貼。他早前建議先將津貼減半，再按情況以不同額度削減金額，但當局寸步不讓，他形容只是看到減赤、削支出的「長官意志」，看不到政府與民共議、有商有量、共度時艱。他建議可利用教育政策開源，在中小學階段吸納更多非本地生，創造收入，長遠將教育產業化。例如允許非本地生用學生簽證來港就讀公立或資助學校，以及推出家長「陪讀簽證」等，容許家長陪同未成年學生來港讀書。

最低工資時薪｜2025年5月1日起增至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖）

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