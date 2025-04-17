財政預算案2025｜張欣宇：部分政策忽視市民的「情緒價值」　例如收緊長者乘車優惠

立法會大會今日繼續二讀辯論財政預算案的撥款條例草案。有多名立法會議員不滿預算案削減市民的福利，當中香港新方向的張欣宇直言部分政策忽視了市民的「情緒價值」，例如長者2元乘車優惠變成「兩元兩折」，以及政府擬取消2,500元學生津貼。

張欣宇今日發言時指在現今風高浪急的大環境下，發展經濟、鞏固人心是政府最重要的任務，政府節流時應先檢討內部編制，而避免向市民開刀。他直指部分預算案措施忽視市民的「情緒價值」，包括長者2元乘車優惠變成「兩元兩折」，忽略長者面對的困難，令不少長者感到沮喪。另外，政府計劃取消向所有中小學和幼稚園學生提供的一次性2,500元學生津貼。張欣宇指作為立法會議員，欣然接受今年凍薪。但作為3個小孩子的爸爸，今年無學生津貼感到很沮喪。他指學生津貼不但對基層家長是雪中送炭，對中產家長亦十分有幫助。