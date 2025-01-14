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2025-01-14 23:01:37

財政預算案2025｜自由黨倡取消二元乘車優惠60至64歲資格　建議政府削減部門開支

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自由黨成員向陳茂波(右三)提交《財政預算案》意見。(自由黨提供)

自由黨成員向陳茂波(右三)提交《財政預算案》意見。(自由黨提供)

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新一份《財政預算案》正展開公眾諮詢，自由黨成員今日向財政司司長陳茂波會面並遞交意見。該黨指出，在政府面對千億財赤的情況下，明白今年難以再向市民派糖，認為政府要開源節流，在未來兩年每個部門減少8%或10%經常性開支或「一刀切」減少部門撥款等，以及取消60至64歲人士的二元乘車優惠享用資格等。

政府仍在檢討二元乘車優惠計劃。(資料圖片) 邵家輝擔心，開徵銷售稅只會使目前疲弱的零售情況雪上加霜。(資料圖片) 政府過去兩年均有增加煙草稅。(資料圖片／林俊源攝) 張宇人認為，二元乘車優惠受惠年齡降至60至64歲群組有違初衷。(資料圖片) 邵家輝促請政府把煙草稅回復至2023年水平。(資料圖片／林俊源攝)

張宇人：二元乘車優惠額可按通脹調整

自由黨提到，自二元乘車優惠受惠年齡降低至60歲後，2022年和2023年發還予公共交通營辦商的少收車資分別達30億和接近40億元，較未放寬前的十多億元高，面對長者人數和交通費水平持續增加，政府未來負擔的費用將會是天文數字，促請政府必須考慮檢討乘車優惠水平，或把受惠年齡門檻提升回65歲。

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身兼行政會議成員的自由黨黨魁張宇人解釋，二元乘車優惠原意是鼓勵長者多出外，不要因高昂車費而卻步，因此降低受惠年齡至大多人仍有工作的60至64歲群組，與計劃初衷有出入，認為優惠額可按通脹或其他指標調整。

邵家輝促煙草稅降至前年水平

本身是零售界立法會議員的邵家輝就提到，不應把開徵銷售稅視作開源方法，擔心只會使目前疲弱的零售情況雪上加霜，並建議當局大力發展旅遊業。他又說，政府早前增加煙草稅後煙民人數未有大減，稅收卻比加稅前前，反映有關稅收或流失至私煙市場，促請政府把煙草稅回復至前年水平，以重獲數十億元稅收。

另外，自由黨亦向港府提出撤銷「限奶令」、向中央爭取持續擴大自由行適用內地城市、落實向大宗商品交易貿易商提供稅務優惠、研究向停泊在避風塘的船隻徵收費用等多項建議。

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