新一份《財政預算案》正展開公眾諮詢，自由黨成員今日向財政司司長陳茂波會面並遞交意見。該黨指出，在政府面對千億財赤的情況下，明白今年難以再向市民派糖，認為政府要開源節流，在未來兩年每個部門減少8%或10%經常性開支或「一刀切」減少部門撥款等，以及取消60至64歲人士的二元乘車優惠享用資格等。

自由黨提到，自二元乘車優惠受惠年齡降低至60歲後，2022年和2023年發還予公共交通營辦商的少收車資分別達30億和接近40億元，較未放寬前的十多億元高，面對長者人數和交通費水平持續增加，政府未來負擔的費用將會是天文數字，促請政府必須考慮檢討乘車優惠水平，或把受惠年齡門檻提升回65歲。

身兼行政會議成員的自由黨黨魁張宇人解釋，二元乘車優惠原意是鼓勵長者多出外，不要因高昂車費而卻步，因此降低受惠年齡至大多人仍有工作的60至64歲群組，與計劃初衷有出入，認為優惠額可按通脹或其他指標調整。

邵家輝促煙草稅降至前年水平

本身是零售界立法會議員的邵家輝就提到，不應把開徵銷售稅視作開源方法，擔心只會使目前疲弱的零售情況雪上加霜，並建議當局大力發展旅遊業。他又說，政府早前增加煙草稅後煙民人數未有大減，稅收卻比加稅前前，反映有關稅收或流失至私煙市場，促請政府把煙草稅回復至前年水平，以重獲數十億元稅收。