財政預算案2025｜謝偉俊促問責官員「先減為敬」 仍聘200名打字員「令市民啼笑皆非」

新一份財政預算案本月26日公布，立法會選委界別議員謝偉俊昨見財政司司長陳茂波提交預算案建議，指現時經濟寒風凜冽，他向財爺提議預算案應多從中產人士、中小企業等納稅人角度出發，提出有助維繫他們賺錢、營商能力、投資信心、士氣、紓緩稅務重擔的政策，令他們樂意繼續留在香港工作、做生意，繼續有能力養活公務員及問責官員團隊。
謝偉俊指出結構性財赤須「大刀」對應，認為問責官員要「先減為敬」，彰顯減赤決心。謝偉俊認為，若官員俸祿不減，獨削市民福利，特別近期惹議的2元乘車優惠，恐予市民「肥官瘦民」不良觀感，不利民心凝聚。
「肥官瘦民」不利民心凝聚 促編外職位零增長
謝偉俊又要求「編內」、「編外」去冗員。指美國新政府上任後，起用全球首富馬斯克掌政府效率部，近日更推「肥雞餐」，厲行大減公營機構冗員。他批評各政策局仍不斷高薪開設「編外」職位，部分開設達10年，建議實施編外職位「零增長」，精簡編內冗員，必要時推「肥雞餐」，研究引入人工智能取代部分行政職位。
減公務員冗員 研AI取代部分行政職位
謝求減少公務員冗員人數，特別提及政府仍聘「令市民啼笑皆非」的200多名打字員，當中又細分高級打字員、督導打字員職務。截至去年9月30日，政府文書及秘書職系的編制中，有5個打字督導職位、219名打字員，其中18人為高級打字員。