財政預算案2025｜謝偉俊促問責官員「先減為敬」 仍聘200名打字員「令市民啼笑皆非」

新一份財政預算案本月26日公布，立法會選委界別議員謝偉俊昨見財政司司長陳茂波提交預算案建議，指現時經濟寒風凜冽，他向財爺提議預算案應多從中產人士、中小企業等納稅人角度出發，提出有助維繫他們賺錢、營商能力、投資信心、士氣、紓緩稅務重擔的政策，令他們樂意繼續留在香港工作、做生意，繼續有能力養活公務員及問責官員團隊。

謝偉俊指出結構性財赤須「大刀」對應，認為問責官員要「先減為敬」，彰顯減赤決心。謝偉俊認為，若官員俸祿不減，獨削市民福利，特別近期惹議的2元乘車優惠，恐予市民「肥官瘦民」不良觀感，不利民心凝聚。