財政預算案2025｜貿發局喜見預算案支持中小企發展　林建岳：對香港經貿未來發展注入動力

政府今日(26日)發表新一份財政預算案，香港貿易發展局表示喜見港府推出一系列以科技創新為核心以賦能產業發展，以及促進中小企及初創持續發展的措施。相信有望通過多元化招商引資的措施吸引企業、資金和人才，加速培育新質生產力；同時鞏固及提升優勢產業，推動香港經濟高質量發展。

香港貿發局主席林建岳表示，預算案一系列支援中小企的措施，均務實地協助中小企克服營商挑戰，加上當中提出多項新舉措有助鞏固香港「八大中心」功能優勢，對香港經貿未來發展注入動力。他指出，財政預算案提到貿發局今年推出『電子商務快車』計劃，透過培訓講座和提供一對一顧問諮詢服務，有效促進港商加深認識內地電商及網購平台的營運技巧。另一方面，8月舉行的第二屆『香港好物節』更是為港商提供實戰機會，協助他們利用電商平台開拓內地市場，並提升港商產品及品牌的知名度。林建岳指，貿發局會與工業貿易署緊密合作，讓港商更好利用內地電商及網購平台促銷。