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2025-03-02 12:41:07

財政預算案2025｜陳茂波：陸路離境稅處設想階段「可再商量」

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陳茂波網誌圖片

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剛公布完新一份財政預算案的財政司長陳茂波出席一個電視節目時，指新一份預算案提出多項開源節流的措施，措施要考慮三個原則，包括不影響相對競爭力、能者多付及用者自付，以及盡可能減低對一般市民的影響；以私家車陸路離境稅為例，北上有不同交通工具，私家車北上只佔約15%，認為這些市民的經濟能力也較好，開徵稅項的影響相對輕微。

他指，計劃仍在設想階段，可以再商量，但強調政府在邊境設施投放不少建設，維護也要費用，從用者自付的角度應該收取些少。他又指出，有個別建議乘坐高鐵收取離境稅，但當局不會考慮。

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投放不少資源協助基層

至於「強化版」的財政整合計劃，陳茂波強調，政府每年撥款過千億元予社福、醫療及教育三個政策局，投放不少資源協助基層，且一直有增加。他期望相關政策局能檢視一下現時服務及善用科技，希望能最有效善用資源服務市民，但沒有一個硬指標。

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把人工智能發展成關鍵產業

另外，陳茂波亦於網誌指，人工智能技術迅速發展正重塑全球經濟的中長期格局，預算案提出，全力發展人工智能為關鍵產業，賦能傳統產業升級轉型，強調重視人工智能的發展，加大投入推進算力、算法、數據、人才及資金等5方面要素的提升，並加強開拓新的應用場景，並已取得一定進展。

他又指，香港擁有「一國兩制」優勢和國際化特點，同時匯聚內地和國際的數據，加上五所全球百強大學所匯聚的強大基礎研究實力，故有條件進一步推動人工智能在港的前沿研究和落地應用，並發展成為人工智能產業國際交流協作的樞紐。

將科技企業連接中小學

陳茂波提到，政府預留10億元成立香港人工智能研發院，加速推動人工智能的上游研發、中下游成果轉化和產業應用；而在人才培育方面，當局聯繫了多家在港大型科技企業，組織逾百家本地前沿的科技公司和初創公司，將行業裡最優秀的資源連接到本港中學和小學。

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陳茂波希望，通過不同模式的互動交流以及實地考察，激勵學生參與其中，對科技的理論與應用產生好奇和興趣，將是學習的最大動力。

陳茂波續指，面對國際大環境的變化，香港須以變革回應挑戰、以創新驅動發展，以科技引領未來；把人工智能發展成為香港的關鍵產業，將讓我們跳出舊有的發展模式和框架，以新的經濟增長點為香港創造新的就業機會和增加收入，推動香港的經濟結構和產業發展邁向更多元和更高水平。

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