財政預算案2025｜馬會歡迎探討籃球博彩 霍啟剛：有信心明年NBA球季前推出

財政司司長陳茂波在預算案表示，近年有不少社會人士關注香港的籃球非法賭博問題。根據香港賽馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。他說，為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。

香港賽馬會表示歡迎並全力支持，將於短期內向政府提交詳細建議，期待盡快落實籃球博彩規範化。馬會表示，完全認同已有充份理據規範籃球博彩，指出非法籃球賭博引致嚴重社會問題，包括高利貸及引誘未成年人賭博等。根據馬會評估，去年的非法籃球賭博投注額高達約700億至900億港元。規範籃球博彩是打擊非法籃球賭博的重要舉措，將有效遏制其日益增長的趨勢。馬會表示，將規範博彩制度擴展至籃球博彩，有助支持政府打擊非法賭博的工作，增強其成效，亦可以支持馬會提供重要慈善捐款，以持續回饋社會，並為政府帶來重要的稅收。此做法符合公眾利益。

每年可為帶來15至20億元稅收

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，歡迎及支持政府積極探討規範籃球博彩，顯示政府對於打擊非法賭博活動，以及將博彩收益帶回合法市場的決心。霍啟剛估計每年可為本港帶來最少15至20億元稅收。他期望政府能夠盡快展開公眾諮詢及立法程序，有信心明年NBA球季開始前能夠推出有關項目。

明光社反對 稱學生年青人恐成病態賭徒

明光社表示，堅決反對政府帶頭鼓勵市民參與籃球賭博，指多年以來足球博彩未能有效打擊外圍賭博，相反地更因馬會努力推廣足球博彩，使更多原來不認識，或沒有興趣參與賭波活動的市民及青少年加入投注的行列，對社會造成重大負面影響，若將籃球博彩合法化，只會使更多原來喜歡籃球運動的市民加入賭徒行列，更把很多未成年學生、年青人喜歡的籃球運動與賭博掛鈎，成為病態賭徒的機會愈大。