財經專訪｜購物車七成商品放棄交易 PayPal兩方向拓港市場 減支付步驟「點擊3次完成」

PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳指出，香港的網上購物正呈現年輕化趨勢，且80%的購物交易是通過手機等移動設備完成。消費者已非常適應電子支付，這一趨勢預計將持續下去。他相信，消費習慣的變化將有利於電子支付服務商，通過提供便捷、安全和快速的支付選擇，吸引更多消費者使用。

在後疫情時代，香港消費者的網絡消費熱情有所減退。根據政府最新公布數據，今年首9個月，零售業的網上銷售價值同比下滑2%，網上銷售額佔零售業總額約8%，較2022年的9.9%高位回落了1.8個百分點。作為全球領先的電子支付平台，PayPal希望通過簡化支付流程和利用數據進行個性化消費推薦兩大服務，以提升用戶體驗的大方向，推動在香港的網絡購物發展。

快速驗證簡化流程 推送偏好商品

傅孟瑳提到，報告顯示亞太區的買家在網上購物時，約有70%的商品在加入購物車後被放棄交易。他表示，PayPal致力於減少用戶在購買過程中的決策步驟，現在用戶最多只須點擊兩至3次即可完成支付。他又強調，當消費者登錄到陌生的購物網站時，通常需要註冊並填寫姓名、地址等信息才能完成交易。由於PayPal擁有龐大的用戶網絡並對用戶有一定了解，可協助商家識別消費者，通過快速驗證的方式簡化購物流程，一鍵完成交易。

傅孟瑳指，PayPal的另一項重要策略是利用其在不同網站上積累的消費數據，為用戶提供個性化的商品建議。通過人工智能技術和數據分析，PayPal能根據用戶的消費習慣和偏好推送相關商品，這不僅提升了用戶的購物體驗，還增加商家的銷售機會。

這兩項服務已於今年在美國成功推出，並有望在香港市場進一步推行。

跨境交易佔約三成 國際發展空間大

從商家的角度來看，PayPal在跨境支付方面的優勢也日益凸顯。傅孟瑳表示，根據PayPal的數據，香港商家的交易量中約有20%至30%來自跨境消費，這意味著香港商家在國際市場上仍有充足的發展空間。

為協助商家拓展海外業務，PayPal於今年9月在香港正式推出一站式全球付款方案——PayPal Complete Payments，為香港商家提供更多付款選項，包括Apple Pay、Google Pay、支付寶、Visa、萬事達卡、美國運通信用卡及扣帳卡，同時支持多幣種交易。合資格商家還可通過該平台儲存買家的支付帳戶資料，便於再次購買時實現快速支付。