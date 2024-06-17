貨機緊急折返機場爆胎致450班航班延誤　旅客捷運系統延長開放至凌晨3時 (更新)

一架貨機在今早約7時半，需要緊急折返，降落香港國際機場時爆胎，影響早上航班，涉事貨機在下午3時多被拖離跑道，北跑道在下午3時45分重開，恢復雙跑道運作。受事故影響，全日累計有約450班航班延誤，機管局將延長旅客捷運系統和客戶服務櫃枱的服務時間至凌晨3時，以疏導受影響旅客。
港鐵晚上指為配合機管局要求，機場快綫將臨時加開從機場站往香港站的班次至凌晨1時半，途經青衣站和九龍站，以接載抵港旅客和乘客前往市區，但提醒其他本地鐵路綫服務和機場快綫香港站往機場方向的尾班車開出時間維持不變。
要求航空公司提交報告
機管局表示，早上約6時收到控制塔通知，在凌晨離港的亞特拉斯航空一架貨運航班5Y4304要求緊急折返。貨機在早上7時許降落時輪胎爆裂，停留在北跑道上，機上當時有5名機組人員，無人受傷。相關單位協助卸貨及更換輪胎，由於貨機油壓系統故障，在跑道上緊急處理的時間較預期長。
鑑於需時處理較早前受延誤的航班，機管局預期航班升降仍然會受影響，呼籲旅客向航空公司查詢最新的航班資料、瀏覽香港國際機場網站或者航班資料顯示屏幕。機管局表示十分關注事件，要求有關航空公司向機管局及民航處提交報告。
運輸及物流局局長林世雄對事件表示關注，指機管局以及民航處一直以安全為大前提，盡力處理事件以及減低對機場運作的影響。他相信三跑道系統全面運作後，可進一步增加香港國際機場應對抵禦突發事件的能力。