貨機緊急折返機場爆胎致450班航班延誤　旅客捷運系統延長開放至凌晨3時 (更新)

一架貨機在今早約7時半，需要緊急折返，降落香港國際機場時爆胎，影響早上航班，涉事貨機在下午3時多被拖離跑道，北跑道在下午3時45分重開，恢復雙跑道運作。受事故影響，全日累計有約450班航班延誤，機管局將延長旅客捷運系統和客戶服務櫃枱的服務時間至凌晨3時，以疏導受影響旅客。

港鐵晚上指為配合機管局要求，機場快綫將臨時加開從機場站往香港站的班次至凌晨1時半，途經青衣站和九龍站，以接載抵港旅客和乘客前往市區，但提醒其他本地鐵路綫服務和機場快綫香港站往機場方向的尾班車開出時間維持不變。