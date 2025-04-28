資助儲備不擔心會加快用盡 方大兩年獲逾8700萬研26項目

聖方濟各大學去年成為第二間應用科學大學，目前絕大部分研究均屬實務或應用研究，過去兩年共獲逾8,700萬元資助26個研究項目。方大指，除接受教資會和校外研究資助外，本身也有很多人捐款和家庭基金撥款支持做研究，不擔心在政府財政緊絀下加快用盡現有資助儲備。獲資助項目當中，包括由馬會捐出約6,000萬元、協助家長紓壓和提供支援的3年期「家長聊闊計劃」。
去年11月成為第二間應科大的聖方濟各大學，上學年和今個學年共獲8,768.6萬元研究資助撥款，涉及兩年度的26個研究項目。方大指，目前絕大部分研究均屬實務或應用研究，主要圍繞社會實際遇見的問題和現象等，有別於一般大學的學術或理論層面研究。
政府首次要求8間資助大學「回水」，並在未來3年按比例削減資助大學撥款，教資會的競逐研究資助計劃預算就維持不變。方大社會科學院副教授、研究事務處總監羅耀增稱，除接受教資會和校外研究資助外，作為自資院校也有很多人捐款支持，內部有足夠資金可資助研究，不擔心會加快用盡學校現有資助儲備。他續指，自成為應科大後不覺得籌款變得容易，並稱部分人士會視乎大學有何研究成果才會作出捐助。
馬會慈善信託基金資助方大約6,000萬元，與5間非政府組織推出為期3年的「家長聊闊計劃」，以家長賦權為核心理念，透過實體和網上服務接觸和支援受壓力困擾的家長、促進家長思維轉變及成長等，當中網上對話擬於8月推出，透過WhatsApp、微信等即時通訊軟件輔導，對話其後亦會用人工智能分析和整理數據。
邀演員扮病人訓練物理治療學生
另外，方大開辦物理治療學學士(榮譽)學位課程後，獲教育局一個計劃資助3,320萬元，建立全港首間物理治療綜合臨床教學中心。中心由社區物理治療中心、實習診所和模擬實驗室組成，學生在正式在外實習前可先接受模擬實習，有助理論環境過渡至真實環境，以及可在臨床監督下治療真實患者。課程亦已全面應用模擬訓練形式，包括邀請專業演員模擬病人進行訓練，使學生學習溝通技巧、與家屬等溝通方面更真實。