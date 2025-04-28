資助儲備不擔心會加快用盡 方大兩年獲逾8700萬研26項目

聖方濟各大學去年成為第二間應用科學大學，目前絕大部分研究均屬實務或應用研究，過去兩年共獲逾8,700萬元資助26個研究項目。方大指，除接受教資會和校外研究資助外，本身也有很多人捐款和家庭基金撥款支持做研究，不擔心在政府財政緊絀下加快用盡現有資助儲備。獲資助項目當中，包括由馬會捐出約6,000萬元、協助家長紓壓和提供支援的3年期「家長聊闊計劃」。

去年11月成為第二間應科大的聖方濟各大學，上學年和今個學年共獲8,768.6萬元研究資助撥款，涉及兩年度的26個研究項目。方大指，目前絕大部分研究均屬實務或應用研究，主要圍繞社會實際遇見的問題和現象等，有別於一般大學的學術或理論層面研究。