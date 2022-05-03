資訊保安隨筆｜香港電腦保安事故協調中心推線上網絡安全「驗身服務」 助中小企提升網保健康

數碼轉型或科技升級是各行各業未來發展新策略，特別在新冠疫情持續、百業蕭條下，網絡營銷更成為企業突圍而出的重要方式。然而，隨著智能科技應用越趨普及，企業高度依賴資訊系統協助日常營運，大量業務交易透過網絡進行，當中牽涉到的商業機密或客戶私隱資料就須加以保護。若稍有鬆懈，資訊保安工作不周，導致服務中斷或資料洩漏，企業不但聲譽受損，更可能就數據保護方面的疏忽被第三方索償。

中小企或許都明白網絡保安的重要性，奈何資源緊絀，缺乏保安技術及知識，往往只能在問題出現時「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，未有定期評估保安風險，並跟進結果以改善保安技術和管理。針對中小企的難題，生產力局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）就推出了「評估你的網絡保安狀況」線上評估工具，助中小企運用有限的資源，應付日趨複雜的網絡保安威脅。