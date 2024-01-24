賣地、印花稅遜預期 會計業界料財赤逾1200億

新一份財政預算案將於2月28日發表，財政司長陳茂波上月在網誌透露，今個財政年度財政赤字預計可能略超1,000億元。香港會計師公會和安永稅務及諮詢有限公司昨分別估計本年度財政赤字將達到1,273億元和1,480億元，高於政府上月更新的預測數據，但較政府原先預測高逾兩倍；建議政府採取積極措施以刺激經濟。 安永預計，今個財政年度將錄得1,480億元赤字，較政府去年預測的544億元，超出近2倍。安永預測，土地收入和印花稅收入，將分別較原先估計少619億及386億元。截至今年3月底，財政儲備將減至6,868億元，相等於10個月的政府預算開支。

安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，當局去年落實對樓市減辣，交投量在上月及本月有所增加，應深入研究是否再作調整，但暫時就不宜再調整股票印花稅，因佔交易成本不高。 至於開徵新稅制，何耀波則認為，資產增值稅操作複雜，要評估對本港競爭力的影響，加上在目前的經濟環境，可能為納稅人帶來經濟壓力。他不建議當局採納陸路離境稅，因與本港融入大灣區的大方向相反，會影響人流貨流。 香港會計師公會估計，2023-24財政年度的財政赤字將達到1,273億港元，較政府原來預測的高逾一倍，主因本財政年度賣地收益減少、經濟增長速度遜於預期、股票市場及樓宇交易印花稅收入減少所致。預計截至今年3月底，政府財政儲備7,075億元，相當於政府11個月開支。