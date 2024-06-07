質疑終院兩非常任法官請辭因英國施壓　湯家驊：我哋係「君子」人哋係「小人」

湯家驊說，英國政府自2019年後不斷向他們法官施加政治壓力，嘗試破壞《基本法》下香港的司法體制，完全出於政治的目的，希望透過政治破壞香港法治。他說：「我覺得我哋係『君子』，人哋係『小人』」，認為不需要降低自己至他人的低水平去看待事件，所以應該繼續去邀請其他英國法官來香港出任非常任法官。

他表示就算英國的法官因抵受不了政治壓力，從而不選擇來香港甚或辭任，亦無損香港的司法獨立，又指現時世界上除了香港，再無其他國家或地方會容許外國法官參與最高法院的審訊，香港目前依然有8位海外非常任法官，指他們每年大約平均只需其中1至2人參與終審庭的審訊，認為現時人手已相當足夠。

大律師公會對事件深感遺憾，尊重兩人決定，感謝他們對香港法理發展及法治作出貢獻，深信兩人辭任不會影響終院履行司法職能，亦對司法獨立有絕對信心。香港律師會就感謝所有現任及前任非常任法官，竭誠及無畏地依法維持司法公義，律師會強烈支持根據基本法，繼續保留海外非常任法官，並對香港的司法獨立性和誠信充滿信心。