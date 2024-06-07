熱門搜尋:
綠置居2023 端午節2024 公務員加薪 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-07 13:57:57

質疑終院兩非常任法官請辭因英國施壓　湯家驊：我哋係「君子」人哋係「小人」

分享：
湯家驊質疑兩位法官的辭任很大可能與英國政府施壓有關。(資料圖片)

湯家驊質疑兩位法官的辭任很大可能與英國政府施壓有關。(資料圖片)

本港再有海外非常任法官請辭！來自英國的郝廉思勳爵(Lawrence Collins)和岑耀信勳爵(Jonathan Sumption)辭去終審法院非常任法官職任，其中郝廉思指辭職是因為涉及「香港政治狀況」但仍然對香港終院及法官獨立性有完全信心。行會成員、資深大律師湯家驊接受傳媒訪問時對兩人辭任感到失望，質疑兩人的辭任很大可能與英國政府施壓有關。

終審法院非常任法官郝廉思(左)和岑耀信(右)已分別向行政長官提出請辭。(司法機構圖)

終審法院非常任法官郝廉思(左)和岑耀信(右)已分別向行政長官提出請辭。(司法機構圖)

倡勿降低自己   續邀英國法官來港

湯家驊說，英國政府自2019年後不斷向他們法官施加政治壓力，嘗試破壞《基本法》下香港的司法體制，完全出於政治的目的，希望透過政治破壞香港法治。他說：「我覺得我哋係『君子』，人哋係『小人』」，認為不需要降低自己至他人的低水平去看待事件，所以應該繼續去邀請其他英國法官來香港出任非常任法官。

他表示就算英國的法官因抵受不了政治壓力，從而不選擇來香港甚或辭任，亦無損香港的司法獨立，又指現時世界上除了香港，再無其他國家或地方會容許外國法官參與最高法院的審訊，香港目前依然有8位海外非常任法官，指他們每年大約平均只需其中1至2人參與終審庭的審訊，認為現時人手已相當足夠。

大律師公會對事件深感遺憾，尊重兩人決定，感謝他們對香港法理發展及法治作出貢獻，深信兩人辭任不會影響終院履行司法職能，亦對司法獨立有絕對信心。香港律師會就感謝所有現任及前任非常任法官，竭誠及無畏地依法維持司法公義，律師會強烈支持根據基本法，繼續保留海外非常任法官，並對香港的司法獨立性和誠信充滿信心。

Ad Block
1_170.jpg 23條立法懶人包｜3月23日生效，23條立法時間（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛亂罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，具煽動意圖作為罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，危害國安的破壞活動（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，境外干預及從事危害國安活動組織（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，附屬法例（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受