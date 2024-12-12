赤洲完成發掘今解封 起30塊含恐龍化石岩石 質量有待確定

漁護署人員早前在香港東北部赤洲島的沉積岩，發現疑似脊椎動物化石，經國家中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、發展局等專家團隊經鑑定後，確定樣本為大型年長恐龍骨骼化石。專家團隊經個多月考察已完成工作，共發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。當局指，今日起撤銷封閉船灣(擴建部分)郊野公園內的整個赤洲，而岩石所含的恐龍化石實際數量須待清修工作完成後才能確定。

發展局發言人指，古蹟辦人員在古脊椎所專家的指導和協助及漁護署的支援下，於10月下旬在赤洲展開發掘工作，發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，當中所含的恐龍化石實際數量須待清修工作完成後才能確定。古脊椎所專家及香港古生物學家詳細檢查化石發現地點，確定所有外露化石已移走後，團隊在赤洲發掘恐龍骨骼化石的工作亦已完成。