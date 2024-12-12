赤洲完成發掘今解封 起30塊含恐龍化石岩石 質量有待確定

漁護署人員早前在香港東北部赤洲島的沉積岩，發現疑似脊椎動物化石，經國家中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、發展局等專家團隊經鑑定後，確定樣本為大型年長恐龍骨骼化石。專家團隊經個多月考察已完成工作，共發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。當局指，今日起撤銷封閉船灣(擴建部分)郊野公園內的整個赤洲，而岩石所含的恐龍化石實際數量須待清修工作完成後才能確定。
發展局發言人指，古蹟辦人員在古脊椎所專家的指導和協助及漁護署的支援下，於10月下旬在赤洲展開發掘工作，發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，當中所含的恐龍化石實際數量須待清修工作完成後才能確定。古脊椎所專家及香港古生物學家詳細檢查化石發現地點，確定所有外露化石已移走後，團隊在赤洲發掘恐龍骨骼化石的工作亦已完成。
發言人補充指，古蹟辦與漁護署將聯同古脊椎所，以及各方專家及研究機構合作，繼續推展恐龍化石清修及相關研究，鑑定赤洲恐龍的種類，以及探索香港遠古時期的古生態面貌。
市民可現場觀看化石清修
位於香港文物探知館庭院的臨時工作室於下周五(20日)開放，市民可在場觀看化石清修工作，及經清修的恐龍化石和其他在香港發現的化石，如水生動物介形蟲和菊石，及蕨類植物，有關安排的詳情會在古蹟辦網頁公布。另外，古蹟辦與漁護署會續辦公眾講座和古生物工作坊，以提高公眾對古生物的認識和興趣。漁護署亦會為中小學舉辦相關到校科普活動。
因應在赤洲的考察和發掘工作完成，漁護署長將於今日撤銷封閉船灣(擴建部分)郊野公園內的整個赤洲。發言人強調，所有外露恐龍化石已從赤洲移走，並提醒市民島上沒有適合登島及遊覽的配套設施，地理和天氣因素令船隻靠岸有一定風險，呼籲市民不應冒險登島。此外，根據《古物及古蹟條例》，除主管當局及其授權人士，任何人不得挖掘或搜尋古物。如發現古物或疑似古物，或得知有關發現，須向古蹟辦報告。