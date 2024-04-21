走塑｜首6個月食肆仍可用膠餐具等存貨　謝展寰籲食肆按菜式選擇適合替代餐具

本港明日(22日)起實施即棄塑膠餐具及其他塑膠產品管制措施，環境及生態局局長謝展寰表示，商家可善用法例實施後的6個月適應期，盡快用完受管制塑膠產品存貨，毋須浪費，呼籲市民在未來6個月仍見到食肆提供膠餐具也不用驚訝。對於網民關注非塑膠即棄餐具的品質，指紙漿餐具長時間被熱湯浸泡容易變軟、不能使用，謝展寰稱食肆宜根據其供應的不同菜式，選擇適合的餐具。

謝展寰在管制措施實施前夕發表網誌稱，要成功落實「走塑」業界的支持和參與最重要，除環保署署長徐浩光到訪大型連鎖快餐店並了解各分店已為新法例做好準備，他上月初亦曾到訪一些小店了解其預備情況，兩間當時未轉用替代品餐具的小店現已購置非發泡膠餐盒和非塑膠餐具，逐漸取代發泡膠餐盒。

法例下食肆可選擇提供可重用餐具或非塑膠即棄餐具，謝展寰直言更好的是市民習慣自備餐具、棄用即棄餐具，實行源頭減廢，又指自備餐具並不困難，引述有連鎖快餐集團稱推出自備餐具或餐盒獎勵計劃一年多，已節省逾20萬份即棄塑膠外賣餐具。

另外，環保署已經在香港國際機場、高鐵西九龍站、港鐵羅湖和落馬洲站的入境大堂宣傳，向入境旅客介紹與酒店和賓館有關的管制內容，又強調酒店業界可在收取費用後繼續提供塑膠用品，而現時不少酒店都已改用可重用補充式容器提供洗頭水和淋浴露等，有些則供應木或竹牙刷、木梳等。

強調法例非要懲罰商戶

明日起生效的6個月適應期，環保署不會對違規業務執法，並會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢順利過渡，適應期後仍會採取宣傳教育先行的模式，按情況作出適當的宣傳教育、勸喻或警告，針對屢勸不改的業務或視乎實際情況執法。