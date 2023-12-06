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2023-12-06 18:23:10

足球員葉嘉宇另涉非禮女網友罪脫 官：對事主口供有保留

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足球員葉嘉宇另涉非禮女網友罪脫 官：對事主口供有保留

足球員葉嘉宇另涉非禮女網友罪脫 官：對事主口供有保留。（資料圖片）

今年10月因涉強姦被定罪判囚53個月的前港超聯守門員葉嘉宇，再涉嫌以慶生為由相約女網友外出，開車載女方到天水圍僻靜處非禮，他早前否認兩項非禮罪受審。裁判官鄭潤聰今於屯門裁判法院，裁定被告2項非禮罪不成立，並批准辯方訟費的申請。

被告葉嘉宇被告兩項非禮罪，指他於20221213日在香港新界天水圍天華路近燈柱GD3721的一車廂內猥褻侵犯另一人，即女子X。同意事實指，被告與XInstagram上認識，事發時被告25歲，X 20歲。

鄭官：法庭對X說法有保留

裁判官鄭潤聰裁決時指，本案爭議在於法庭是否能肯定X的證供屬實，然而從閉路電視片段可見，兩人離開案發現場到便利店後，X曾主動牽被告的手，亦有把頭靠在被告胸上，與其「想買完煙即刻走」的說法有異。鄭官續指，根據Instagram聊天記錄，兩人事後有繼續聊天，當中有X刪除的訊息，而被告的回覆是「點解着咁少？」；若X真的害怕被告，根本不需要發出任何相片或訊息。鄭官指，明白每人在不同事件的反應不同，但即使如此法庭亦對X的說法有保留，基於舉證責任在控方，而本案是一對一事件，因此裁定兩項非禮罪罪名不成立。

控方指X曾踩被告腳以示反抗

控方案情指，約會期間被告曾主動牽X手，X感到有點尷尬，兩人其後在車內傾談感情狀況，被告問X可否做他女朋友後被X拒絕，被告突然親吻X並伸手摸腰，X當時稱「唔好唧腰」並嘗試推開被告。其後被告伸手入X衣服內摸X胸部，X則踩被告的腳以示反抗，但被告從X大腿內側向上摸，並隔著內褲摸X的私處。約10分鐘後，X要求離開，被告送X回家。

辯方指X被摸私處時沒反抗

辯方案情指，兩人到案發現場前曾牽手和擁抱，因此被告認為X對他有好感，其後X沒有回答被告是否願意交往，但是X頭靠在被告的膊頭上，被告亦因此認為X答應成為他的女朋友。辯方案情亦指，X在接吻時曾伸脷，被摸私處時亦沒有反抗，而當被告摸到X有衛生巾時，被告曾問X是否有月經，被告表示尊重X並沒有繼續。最後，被告接到朋友電話並主動提出離開。

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