跑馬地馬場推餐飲 賽馬 數碼娛樂 新體驗 互動AI揀馬站用AI大數據分析勝率

施政報告提出積極推動賽馬旅遊，但馬匹出賽檔位、跑道、途程，以及賽駒練馬師和策騎的騎師均會影響牠競賽表現，而一般《門外漢》或感無從下手，難以投入競賽活動。馬會宣布，TheBeat及Vantage兩個相連的全新設施昨在跑馬地馬場開幕，當中引入大數據人工智能(AI)技術增設互動式AI揀馬站，馬迷可隨意輸入與賽事有關參數，比較心水馬匹的勝算，為18歲以上年輕馬迷帶來嶄新的數碼賽馬體驗。 位於跑馬地馬場聯合看台二樓的TheBeat，設有一面大型LED幕牆，馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋說，幕牆展示一個嶄新數碼馬匹亮相圈，客人可在大螢幕前了解每匹賽駒狀態等，挑選心水馬匹；再到場內互動式AI揀馬站，從馬匹狀態、檔位、騎師表現、練馬師及途程5個參數中，隨意選擇看重的參數，比較各馬匹的勝算和評價，之後再下注，並形容體驗似打遊戲機。

侯德洋指，互動式AI揀馬站由大數據AI技術支援，讓客戶從數據中輕易篩選出心水馬匹，並掃描馬匹下方顯示的二維碼投注，過程容易，即使是新手亦無需研究馬經上的一大堆數字。 他又指，TheBeat及Vintage位於跑馬地馬場聯合看台二樓及三樓，提供現場樂隊演奏及駐場的唱片騎師，集賽馬、飲食及娛樂於一體，並設落地玻璃及室外酒吧，客人在場內已可一睹賽馬過程，感受亦更貼近馬場的賽馬氣氛，在餐廳《一站式》完成落注、觀賽、飲食和社交聯誼等，體驗更舒服、更豐富。

除TheBeat及Vintage外，未來會將技術帶到跑馬地馬場公眾席廣場內的《啤酒園》及沙田馬場，如在啤酒園增設數碼馬匹亮相圈等；沙田彭福公園在2026年開放後，亦會加入小馬元素，讓家庭和小朋友能近距離了解馬匹，培養更多年輕一代了解賽馬運動，成為開心娛樂場。 馬會行政總裁應家柏表示，要維持香港的世界級賽馬作為香港國際品牌的地位，賽馬會必須緊貼顧客在數碼時代中瞬息萬變的期望。The Beat及Vantage正是馬會對此的積極回應，通過未來數年開創嶄新的數碼馬場，以滿足本港與海外年輕一代馬迷的需要。