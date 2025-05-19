跨境直通巴｜環島中港通全新大嶼山站點 東涌30分鐘直達深圳灣 新路線優惠價HK$45！（內文附跨境巴士班次）

北上旅遊最擔心就是人潮擁擠，尤其是在高峰時段，車站和過關口都會擠滿人。如果不熟悉路線，可能會花費更多時間尋找車輛和路線，甚至錯過班次。自從跨境直通巴開通後，香港市區往返大灣區城市變得愈來愈方便，甚至可以輕鬆地進行點對點的「北上旅遊」！環島中港通近日宣布推出位於大嶼山的全新站點，由東涌纜車站（東薈城）出發，來往深圳灣口岸只需30分鐘，全新路線優惠價只是港幣45！

路線：東涌東薈城→深圳灣口岸（車程約30分鐘）

上車：香港大嶼山東涌達東路11號昂平360東涌纜車站旅遊車停泊區

（東涌市中心巴士總站對面，近地鐡東涌站B出口）

車資：港幣$45

購票：官網、微信小程序、支付寶（香港）小程序

（微信、支付寶QR code在文尾）