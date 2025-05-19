跨境直通巴｜環島中港通全新大嶼山站點 東涌30分鐘直達深圳灣 新路線優惠價HK$45！（內文附跨境巴士班次）

北上旅遊最擔心就是人潮擁擠，尤其是在高峰時段，車站和過關口都會擠滿人。如果不熟悉路線，可能會花費更多時間尋找車輛和路線，甚至錯過班次。自從跨境直通巴開通後，香港市區往返大灣區城市變得愈來愈方便，甚至可以輕鬆地進行點對點的「北上旅遊」！環島中港通近日宣布推出位於大嶼山的全新站點，由東涌纜車站（東薈城）出發，來往深圳灣口岸只需30分鐘，全新路線優惠價只是港幣45！
路線：東涌東薈城→深圳灣口岸（車程約30分鐘）
上車：香港大嶼山東涌達東路11號昂平360東涌纜車站旅遊車停泊區
（東涌市中心巴士總站對面，近地鐡東涌站B出口）
車資：港幣$45
購票：官網、微信小程序、支付寶（香港）小程序
（微信、支付寶QR code在文尾）
直達廣東大灣區城市 均可享9折優惠
除了深圳灣口岸，乘搭跨境直通巴前往多個指定大灣區城市，均可享9折票價優惠！
大灣區直通巴城市包括：（經深圳灣口岸）
深圳｜深圳灣口岸、深圳前海、深圳機場、（前海）山姆會員店、寶安歡樂港灣、寶安創業天虹、寶安大仟里／登喜路酒店／西城上築、寶安／松崗／福永
廣州、開平、台山、三水、佛山、江門、番禺、順德、新會、花都、鶴山、西樵南莊、中山小欖、中山石岐、樂從、高明、司前、均安／杏壇等
大灣區直通巴城市包括：（經港珠澳大橋口岸）
台山、珠海、澳門
東涌纜車站（東薈城）跨境直通巴班次
*優惠期至另行通知。
環島中港通
電話：香港（852）2979 8778、內地（86）4008 822 322
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