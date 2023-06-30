跨部門反黑工拘18人　兩內地客走水貨違逗留條件

入境處過去一連4日(26日至29日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同香港警務處執行的「冠軍行動」及「風沙行動」。行動中共拘捕15名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及1名涉嫌協助及教唆者。

在「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了24個目標地點，包括美容院、地盤、車房、工業大廈、裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕11名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為8男3女，年齡介乎22歲至51歲。當中一名男子持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為1男1女，年齡分別為42歲及57歲。