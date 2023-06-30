跨部門反黑工拘18人　兩內地客走水貨違逗留條件

入境處過去一連4日(26日至29日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同香港警務處執行的「冠軍行動」及「風沙行動」。行動中共拘捕15名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及1名涉嫌協助及教唆者。
在「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了24個目標地點，包括美容院、地盤、車房、工業大廈、裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕11名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為8男3女，年齡介乎22歲至51歲。當中一名男子持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為1男1女，年齡分別為42歲及57歲。
至於在「冠軍行動」中，執法人員於西區搜查了32個目標地點，包括餐廳及洗衣店，共拘捕2名懷疑非法勞工及1名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為2名女子，年齡分別為33歲及40歲，其中1名女子持有不允許僱傭工作的擔保書。因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為1名47歲男子。
兩內地客涉走水貨違反逗留條件
此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕兩名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客，分別為2名男子，年齡為27歲及31歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要包括化妝品及保健產品。