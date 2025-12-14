熱門搜尋:
本地
2025-12-14 12:00:00

車輛領牌新制度12.22起實施 運輸署：通知期仍不作適當跟進即屬犯罪

車輛領牌新規例於12月22日起實施，運輸署提醒車主及時處理未領牌車輛。(資料圖片)

運輸署今日(14日)提醒登記車主，車輛登記及領牌新制度將於本月22日起實施，以加強規管長期未領牌的車輛。在新制度下，未領牌車輛將一直登記在車主名下，車主須為其車輛負上責任。由本月22日起，署方將向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在發出通知書日期的3個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後，將相關證明文件提交運輸署，並取消登記。車主須及時妥善處理車輛，以免觸犯法例。

署方表示，如車主在該3個月通知期屆滿前仍不作適當跟進，即屬犯罪。首次定罪最高可罰款1萬元和監禁3個月；其後每次定罪最高可罰款2萬5千元和監禁6個月。個別車主如有實際困難而未能在3個月通知期屆滿前採取所需行動，或有合理理由不為其車輛領牌，可向運輸署申請豁免。

