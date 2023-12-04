車Cam直擊｜停車場保安推撞女乘客男司機 時代廣場：保安公司已即時解僱保安員 (更新)

網上流傳一段在銅鑼灣時代廣場停車場出口拍攝的車CAM影片，可見一名停車場男保安與一輛車的女乘客及男司機發生爭執，期間二人先後下車時均被男保安推撞，及後男保安離開現場，女乘客及男司機上車離開。

該段51秒的後方車CAM影片可見該涉事車由地庫停車場駛到地面，但未有向左邊方向離開，停在另一方禁止向右駛出的閘口。影片初頭可見女乘客下車與該位保安爭論，保安突然上前阻止「手指指」，更使出「雙龍出海」推撞，女乘客被撞開兩個身位但未有跌倒，此時男司機下車護花，保安情緒似乎更激動指罵，更當場把制服帽擲落地上，再向男司機輕力撞了一下，便執回帽子離開現場，繼續指揮交通。期間女乘客指向右方，此時有另一時代廣場職員介入調停，及後二人上車準備離開，原本禁止駛出的閘口亦「開閘」，影片到此結束。