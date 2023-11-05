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2023-11-05 15:52:03

車Cam直擊｜圍方鐵騎士響咹提醒安全反被罵　保安上前喝「躝啦」：唔識躝咪爬囉

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大圍圍方一名保安員以「躝啦」喝令鐵騎士離開停車場，片段在網上流傳後頓成熱話。(網上片段截圖)

大圍圍方一名保安員以「躝啦」喝令鐵騎士離開停車場，片段在網上流傳後頓成熱話。(網上片段截圖)

大圍圍方商場有工人懷疑不忿行馬路被響咹警告，斥責鐵騎士並發生口角，其後商場保安趕至並喝令鐵騎士「躝啦」。網上流傳車Cam片段顯示，昨日(4日)早上10時許一輛電單車準備駛入圍方停車場，其時一名身穿恤衫和反光衣、戴白色安全帽的職員正如「大地任我行」般神態自若地在車路行走，鐵騎士見狀遂響咹提示對方注意安全。

詎料，該名職員讓開後突質問鐵騎士「你呠我呀？」他又自稱「我喺度做嘢，你『呠』邊個呀」、「你係咪撞我呀？」他更要求鐵騎士不要進入停車場泊車，「你泊出面啦，你咁鐘意泊。」

▼穿反光衣職員疑不忿被「呠」▼

大圍圍方商場新開幕數個月。(資料圖片) 一名身穿反光衣、頭戴安全帽的工人，在圍方停車場入口車路上步行，未見他有留意交通情況。(網上片段截圖) 在車路步行的工人被「呠」後，隨即停步與涉事鐵騎士理論。(網上片段截圖) 多名保安員之後到場，其中拉低口罩的保安員(右)試圖為事件降溫。(網上片段截圖) 多名保安員之後到場，其中拉低口罩的保安員試圖為事件降溫。(網上片段截圖) 戴眼鏡的保安及後介入事件，起初故作鎮靜並認同鐵騎士解釋響咹目的為避免意外。(網上片段截圖)
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戴眼鏡保安先認同後「變臉」

流傳的另一段片段，則見鐵騎士已被數名身穿西裝的保安員包圍，未知是他們聞聲趕至抑或有人呼喚增援。鐵騎士理論時，認為行人理應在行人路上行走，一名拉低口罩的保安員試圖為事件降溫，指出「我哋呢位師兄就喺度出入嘅」，惟他語氣其後亦趨激動，鐵騎士之後反問一句「人路就行人路，狗路就行狗路，啱唔啱呀？」

此時，旁邊一名戴眼鏡的保安員介入並查詢鐵騎士到訪目的，他起初故作鎮靜並認同鐵騎士解釋響咹目的為避免意外，「係、係」，惟及後指出工人在商場範圍「周圍行都得」屬事實，更揚言「呢個車場我哋嘅」，質問「我哋同事有對你做啲咩」、「咁你依家想點先」，其後就突然「變臉」喝斥事主「我問你依家想點，你係咪想報警？我問你一樣嘢先，你話要報警先，你報啦！請報！」

▼喝斥鐵騎士「躝」的保安起初故作鎮靜▼

戴眼鏡的保安介入後，起初故作鎮靜並認同鐵騎士的解釋。(網上片段截圖) 戴眼鏡的保安介入後，起初故作鎮靜並認同鐵騎士的解釋。(網上片段截圖) 戴眼鏡的保安其後突然「變臉」態度趨惡劣，更喝令鐵騎士「躝啦」。(網上片段截圖) 大圍圍方一名保安員以「躝啦」喝令鐵騎士離開停車場，片段在網上流傳後頓成熱話。(網上片段截圖) 戴眼鏡的保安其後突然「變臉」態度趨惡劣，更喝令鐵騎士「躝啦」。(網上片段截圖)
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保安：你搞事，我就搞事依家！

鐵騎士重申自己到訪目的只為取東西、為何要報警後，該名戴眼鏡保安員隨即問事主是否在場「搞事」，「唔係同我躝啦、唔係同我躝啦，咁你喺度做咩，搞事啊」，其後更愈來愈大聲喝斥「躝啦」，更揚言毋懼事主查看他胸前的名牌，「隨便、隨便」。涉事暴燥保安員更解釋，「躝即係爬，識唔識爬？咁行囉，唔識躝咪爬囉」，並「反擊」道「你搞事，我就搞事依家！」片段口角部分至此結束。

港鐵回覆《am730》查詢指，港鐵商場一向對於前線員工的工作及服務水平有既定的要求，就今次事件港鐵會了解及作出適切跟進，同時亦會提醒前線員工遵從工作守則，並加強相關培訓。

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