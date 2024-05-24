社交平台今日（24日）流傳一條短片，可見一名婦人駕駛一輛懷疑電動單車，嚴重超載三名小童，在天水圍天瑞路的行人輔助線左穿右插，場面驚險。 fb 車cam L（香港群組）

拍片者形容該名騎電動單車行駛、穿黑色短裙的婦人是「馬路炸彈，已連過幾盞紅燈」，可見車上載着三名小童，車尾一名較年長的女童，車頭踏腳位置站着一名女童及一名男童，且車頭籃放滿物件，左右控制把手亦購物袋，坐在車尾的女童亦手抱一袋物件。該電動單車在天瑞路近天華邨對開行駛，未待車群經過後，即橫過行人輔助線左穿右插。單看短片，婦人及三名小童均沒有戴上頭盔。