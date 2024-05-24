再有女子涉嫌非法駕駛電動單車搭載小童，社交平台今日（24日）流傳一條短片，可見一名婦人駕駛一輛懷疑電動單車，嚴重超載三名小童，在天水圍天瑞路的行人輔助線左穿右插，場面驚險，或涉「無牌駕駛」等多罪。
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拍片者形容該名騎電動單車行駛、穿黑色短裙的婦人是「馬路炸彈，已連過幾盞紅燈」，可見車上載着三名小童，車尾一名較年長的女童，車頭踏腳位置站着一名女童及一名男童，且車頭籃放滿物件，左右控制把手亦購物袋，坐在車尾的女童亦手抱一袋物件。該電動單車在天瑞路近天華邨對開行駛，未待車群經過後，即橫過行人輔助線左穿右插。單看短片，婦人及三名小童均沒有戴上頭盔。
事件引起網民側目，「舉報佢啦！」、「目無法紀」、「表演雜技」、「佢死冇問題，最慘啲小朋友」、「小朋友係無辜架，仲要一拖三」、「睇馬戲團表演」、「呢位媽媽真偉大」、「特技表演」、「報警拉佢，為救佢一命」。
本月初網上流傳相片，上水有女子亦涉嫌非法駕駛電動單車，搭載一名男童及一名女童在行人路上行駛，涉嫌無牌駕駛、駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有第三者保險、在行人道路上駕駛電單車、駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔、在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車、及電單車運載不足八歲的兒童乘客，該名37歲本地女子被捕後獲准保釋，6月中向警方報到。