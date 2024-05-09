車Cam直擊｜尖東7人車1車載13性感女　網民：呢架係咪小巴嚟㗎

一部7人車能載幾多個人？近日網上流傳一段車Cam影片，可見在尖東一幢商業大廈外，一名身穿白色上衣的男子竟用7人車搭載13名衣著時尚、打扮性感的年輕美女，並配上經典鬼馬的遊戲音樂，引來大批網民爆笑及留言。

該片段長56秒，可見一輛白色7人車停泊在尖東一幢商業大廈外，其後一名白衣男子走近7人車並打開車門，尾隨13名打扮性感的年輕美女施施然排隊上車。群美女打扮各異，有人身穿迷你裙、高跟鞋，亦有人低頭玩手機，狀甚輕鬆，期間每一名美女上車，片段便會響出鬼馬的音樂，甚為有趣。7人車在載滿13名美女後就絕塵而去。發帖網民笑言：「係咪歡樂滿東華？」。

「 真係上得哂，佩 服 」

影片惹來不少網民點讚及留言，有人笑指「係咪7人車來架？」、「真係上得哂，佩服」、「呢架係咪小巴嚟㗎」、「坐18人一啲都唔係問題」、「車頂仲可以載多幾個」，亦有網民聯想起一套港產電影，笑問：「有冇影到吳君如？」

根據法例，翻查資料，任何司機載客超過車輛牌照上規定的數目，即屬違法，除非領有超載許可證。根據定額罰款(刑事訴訟)條例(香港法例第240章附表)，超額載客可被定額罰款港幣450元。另外，超載亦有可能違反第三者保險條款。