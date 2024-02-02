車Cam直擊｜沙咀道馬路驚現MMA　兩司機互毆1人落敗跪地流血齊被捕

又有街頭MMA上演！今日網上流傳一段兩名男子在荃灣沙咀道馬路打架的影片，引起網民關注和討論，最終兩人被警方拘捕。

灰衣男起初身手不俗 黑衣男後勁凌厲

該段長約40秒的片段可見，兩名男子先在馬路中央對峙，繼而把沙咀道當成擂堂，互相埋身肉搏，拳來腳往。起初灰衣男看似身手不俗，低頭閃避對方出拳，惟形勢迅速被扭轉，在黑衣男連番出拳下，灰衣男最終被扯跌。雙方在地上一輪扭打後，黑衣男按著灰衣男在地上，其後揪著灰衣男頭和衣領跪跌在地。