車Cam直擊｜沙咀道馬路驚現MMA　兩司機互毆1人落敗跪地流血齊被捕

又有街頭MMA上演！今日網上流傳一段兩名男子在荃灣沙咀道馬路打架的影片，引起網民關注和討論，最終兩人被警方拘捕。
灰衣男起初身手不俗 黑衣男後勁凌厲
該段長約40秒的片段可見，兩名男子先在馬路中央對峙，繼而把沙咀道當成擂堂，互相埋身肉搏，拳來腳往。起初灰衣男看似身手不俗，低頭閃避對方出拳，惟形勢迅速被扭轉，在黑衣男連番出拳下，灰衣男最終被扯跌。雙方在地上一輪扭打後，黑衣男按著灰衣男在地上，其後揪著灰衣男頭和衣領跪跌在地。
疑撞凹座駕 踢拖男下車喝罵兩人
此時，一名穿拖鞋的司機憤然下車喝罵兩人，懷疑是兩男打架時，撞凹其座駕。兩男打架至此告一段落，灰衣男站起身，並且掙脫黑衣男的手，一臉血跡返回行人路離去。
警方指，今早9時25分接報，指在荃灣沙咀道405號對開，疑因駕駛問題，姓黃(47歲)輕型貨車司機與同姓黃(60歲)中型貨車司機發生爭執和打架，期間撞凹報案人貨Van的車身，警方以涉嫌在公眾地方打鬥罪名將兩男拘捕。事件中，中型貨車司機下顎、腳及眼部受傷，輕型貨車司機被帶返警署調查。
網民關注報案司機著拖鞋
不過，有網民質疑影片中落車喝罵兩男的司機亦犯法，他指著拖鞋開車；惟有網民回應指，著拖鞋開車不犯法，但若撞車就可能面對較高的刑罰。