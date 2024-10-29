車Cam直擊｜的士停燈女乘客突開門嘔吐 撞損鄰車門車主報警尋人

太子道西一輛的士行駛期間，車中一名女乘客突然於停車時打開車門疑似路吐，的士車門撞到鄰綫私家車，私家車的側Cam拍下過程及女乘客樣貌，及後的士絕塵而去，車主把影片公開及指已報警 (Threads影片截圖)

社交平台流傳一段車Cam影片，旺角太子道西一輛的士行駛期間，車中一名女乘客突然於停車時打開車門疑似嘔吐，的士車門撞到鄰綫私家車，私家車的側Cam拍下過程及女乘客樣貌，及後的士絕塵而去，車主把影片公開及指已報警。

該名男車主昨日(28日)於社交平台Threads發布影片，稱「那夜凌晨，有一位女士於乘搭的士期間忽然開門導致隔離車（我架車）的車門受損毁，原本已經同的士司機示意，我們在前面不阻交通的情況下停車處理，誰不知的的士司機一開車就爆衝走了。」，他稱希望靠Threads的威力可以搵到呢位女士，又指自己已報警。

側Cam影片可見當時車主於旺角太子道西前往西邊方向，至洗衣街交界的燈位前停下，此時右邊綫涉事的士早已停車，可見一名正用電話講話的長髮女乘客突猛力開車門，撞到事主車輛的車門，女乘客期間伸頭望向地面，事主即伸手攔門及與女子對質，女子望向事主後欲閂門，惟事主一度阻止，女子撥頭髮後即唸唸有詞，期間以手抹口，再用力成功閂門，影片至此結束，的士車門下邊在女子開門後出現疑似污穢物。

影片引發網民熱議，有網民稱「路中心開咩車門」、「女人開完車門Hi到人架車仲要一啲歉意都冇」、「開門嘔飲大咗」、「佢似係打開門嘔左d野，你睇佢顎高頭個咀」、「睇佢口型仲話: 點呀」、「唔飲得就咪鬼飲咁多，亂咁開門撞花人哋度門」、「應該有影到的士車牌？叫保險賠」、「Hit and run刑事罪嚟」

