車Cam直擊｜的士男女乘客爭執女方爆喊　稱被家暴「打到指甲都甩」

做的士司機經常見到人生百態。昨日(10日)網上流傳一段近3分鐘的車Cam片段，可見兩名疑似情侶的乘客在搭的士期間，女方突然情緒失控，尖叫稱自己遭遇家暴，更威嚇要跳車求救。的士司機見形勢不對，不斷響號尋求警員介入。片段引起了網民的熱議。

「佢返到屋企打我呀，我唔要返屋企呀」

據了解，事件發生在黃竹坑道加德士油站附近。片中可見兩名男女乘客坐在的士後座發生爭執，女方情緒失控，不斷用手腳推開男方，高聲喊叫：「唔好搞我呀」、「唔好再打我呀」，甚至威脅要「跳出去」。司機見狀，頻頻呼籲後座兩人冷靜，但兩人依然互相糾纏，男方則要求司機繼續行駛。

期間，女方不斷向的士司機求救，指自己被家暴：「佢返到屋企打我呀，我唔要返屋企呀」、「打到我連指甲都甩埋」，並不斷哭求「我求下你，我求下你」。男方則辯稱沒有打甩指甲。司機在無奈下不斷響號，最終引起附近一部警車注意，警員隨後到場調查。然而，女方依然情緒激動，繼續說：「佢一返到屋企打我呀」。影片至此結束。

網民：今次畀個讚的士佬

不少網民在看過片段後留言，有人表示：「個男人連個女仔嘅電話都唔俾佢拎返，又係咁阻止佢求助，肯定有問題」、「條仔好明顯表面斯文，內裏家暴X」、「可能係司機喺度個男人才咁克制，若是在家中，那女子可能已被揪打」、「男女都好，拍拖拍到咁一早就應該分手，嘈都費時嘈」。

此外，更有不少人稱讚的士司機的行為，表示：「今次畀個讚的士佬」、「的士哥哥做得好好，一定搵差人啦，我點知佢會唔會真定假，個女仔喊到咁樣……呢啲情況最好搵警察幫手，隨時搞出人命呀，我覺得個女仔唔係扮 喊到咁淒涼，個青面仔唔係嘢少。」