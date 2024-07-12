車Cam直擊｜藍田私家車衝斑馬線險撞交通督導員　警拘2人包括28歲男「學神」 (更新)

【7月12日更新】新增警方拘捕2人

警方指留意到網上片段，顯示於周一(8日)上午約8時16分，一輛白色私家車沿安田街往平田邨方向行駛，當駛近安田街18號一斑馬線時，該私家車未有理會一名學校交通督導員的停車指示，以高速於該督導員身旁駛過斑馬線，其後離去。事件中沒有人受傷。

東九龍總區交通部調查及支援組人員接手調查。人員昨日(11日)下午在九龍城區拘捕一名28歲姓葉本地男子及一名30歲姓付本地女子，涉嫌危險駕駛。該名男子更涉嫌違反三項學習駕駛執照條件及沒有第三者保險而使用車輛被捕，兩人現正被扣留調查。