車Cam直擊｜西貢狗女被車撞重創 私家車不顧而去（有片）

西貢一隻狗女「Mui Mui」被車撞倒重創，情況嚴重，惟涉事車輛不顧而去！ 本星期三（9日）下午約4時15分，該隻狗女於西貢公路近孟公窩路疑被一輛私家車撞倒，被車Cam拍下。從車Cam片段中可見，狗女從行人路草叢堆走出馬路，疑似被一輛黑色私家車撞倒，被撞倒後的狗女身體明顯負傷，只見牠用前腳吃力地拖曳住後肢走動，從馬路位置一拐一拐地移至行人路草堆旁。而馬路上則遺下一個車輛散落、疑是泥擋的零件。Cam主看見狗女被撞後，嘗試下車查看情況，惟狗女受驚，並逃去無蹤。

狗女肺部受損需做手術 動物機構Sai Kung Stray Friends Foundation在社交媒體發文表示，狗女名叫「Mui Mui」，是一隻放養狗。當時機構義工Kathy得悉意外後，即連同志願者趕至現場並將狗狗救起，並送醫治理。狗女情況嚴重，因肺部受損而呼吸困難，更出現氣胸及左後腳脫臼等情況，需要進行手術。其腹部及腿部的傷勢同樣嚴重，需要每日洗傷口及敷料。機構呼籲有心人能夠捐款救助狗女。