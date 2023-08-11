車Cam直擊｜西貢狗女被車撞重創 私家車不顧而去（有片）

西貢一隻狗女「Mui Mui」被車撞倒重創，情況嚴重，惟涉事車輛不顧而去！
本星期三（9日）下午約4時15分，該隻狗女於西貢公路近孟公窩路疑被一輛私家車撞倒，被車Cam拍下。從車Cam片段中可見，狗女從行人路草叢堆走出馬路，疑似被一輛黑色私家車撞倒，被撞倒後的狗女身體明顯負傷，只見牠用前腳吃力地拖曳住後肢走動，從馬路位置一拐一拐地移至行人路草堆旁。而馬路上則遺下一個車輛散落、疑是泥擋的零件。Cam主看見狗女被撞後，嘗試下車查看情況，惟狗女受驚，並逃去無蹤。
狗女肺部受損需做手術
動物機構Sai Kung Stray Friends Foundation在社交媒體發文表示，狗女名叫「Mui Mui」，是一隻放養狗。當時機構義工Kathy得悉意外後，即連同志願者趕至現場並將狗狗救起，並送醫治理。狗女情況嚴重，因肺部受損而呼吸困難，更出現氣胸及左後腳脫臼等情況，需要進行手術。其腹部及腿部的傷勢同樣嚴重，需要每日洗傷口及敷料。機構呼籲有心人能夠捐款救助狗女。
機構冀與白色私家車聯絡
機構又指，車Cam片段中看到前面一輛白色私家車司機可能目擊案發經過，希望能夠與該車司機取得聯絡。
根據條例司機撞到狗後必須停車
根據《道路交通條例》第374章第56條，凡因有車輛在道路上而有意外發生，以致「馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓或狗」受到損害，司機必須停車，並向警方或任何有合理理由提出要求的人提供其姓名及地址、車主的姓名或名稱及地址，以及該車輛的登記或識別標記或號碼，如果因任何理由未能提供詳情，「須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外」，任何人一旦沒有即時停車，即屬犯法，可被判處罰1萬元及監禁12個月，如果沒有報案，可被判處罰款2.5萬元及監禁6個月。