熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-03-25 11:24:23

車Cam直擊｜龍翔道上踩「風火輪」與的士擦身而過　網民：真係唔要命

分享：
有人於龍翔道上踩「風火輪」。（fb「車cam L（香港群組）」截圖）

有人於龍翔道上踩「風火輪」。（fb「車cam L（香港群組）」截圖）

adblk5

網上流傳一段車Cam片段，全長59秒。據影片顯示，今日（25日）凌晨約2時15分，從片段中可見，Cam車沿龍翔道往荃灣方向行駛，至近龍翔道觀景台時，有人在馬路中線位置踩「風火輪」，期間一輛的士從旁駛至，擦身而過，險象環生。

網民：真係不要命

發帖文者直言「 居然在高速公路上有風火輪，真係不要命」，網民看過片段後紛紛留言討論指「唔怕死」、「唔好害人啦」、「累人累己」、「挑戰交通週」。

警方今個星期舉行「交通周」，會於全港各區進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規。警方表示，大規模及嚴厲的專題執法行動將持續及高調地進行，又重申「執法絕非為追票」。

adblk6

行車道踩風火輪屬違法

根據現時法例，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」，包括電動滑板車、電動單輪車（俗稱風火輪）、電動平衡車、電動滑板、電動單車等，均違反香港法例第374章《道路交通條例》及其附屬法例，以及其他相關法例。而使用未經登記及領牌的電動可移動工具，一經定罪，最高可被罰款港幣1萬元及監禁12個月。除此之外，亦有機會觸犯「駕駛時沒有有效駕駛執照」﹑「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪行。

交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能