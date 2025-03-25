車Cam直擊｜龍翔道上踩「風火輪」與的士擦身而過　網民：真係唔要命

網上流傳一段車Cam片段，全長59秒。據影片顯示，今日（25日）凌晨約2時15分，從片段中可見，Cam車沿龍翔道往荃灣方向行駛，至近龍翔道觀景台時，有人在馬路中線位置踩「風火輪」，期間一輛的士從旁駛至，擦身而過，險象環生。

網民：真係不要命

發帖文者直言「 居然在高速公路上有風火輪，真係不要命」，網民看過片段後紛紛留言討論指「唔怕死」、「唔好害人啦」、「累人累己」、「挑戰交通週」。

警方今個星期舉行「交通周」，會於全港各區進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規。警方表示，大規模及嚴厲的專題執法行動將持續及高調地進行，又重申「執法絕非為追票」。