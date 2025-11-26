熱門搜尋:
本地
2025-11-26 15:25:37

輪候公屋｜綜合輪候時間維持5.1年　傳統公屋上樓要等5.5年

房屋局今日公布，綜合輪候時間維持在5.1年。(資料圖片)

房屋局今日（26日）公布，截至今年9月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋及簡約公屋人士，綜合輪候時間維持在5.1年。不過，傳統公屋的一般申請人，即家庭申請者及長者一人申請者，平均輪候時間不跌反升0.1年，即須輪候5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間，亦較上季升0.2年，至3.7年。

房屋局：約7,900宗一般申請個案獲安排入住公屋

房屋局表示，在今年第三季有多達約7,900宗一般申請個案，獲安排入住傳統公屋或簡約公屋，當中包括約1,600個新落成傳統公屋單位，約4,000個傳統公屋回收單位，以及約2,300個簡約公屋單位。當中，獲安排入住傳統公屋的申請人，超過八成半入住市區或擴展市區單位，房屋局形容「是非常受申請者歡迎的區份」。房屋局亦解釋，市區或擴展市區單位輪候時間，較新界長約兩年之多，故儘管今季已有近8,000個單位供應，綜合輪候時間卻只能維持在上季一樣的5.1年水平。

另一方面，入住簡約公屋的的輪候時間則明顯較短，自首個項目於今年第一季開始編配入住以來，獲安排入住的一般申請者的輪候時間平均僅為3.1年，在縮短公屋輪候時間上發揮了關鍵作用。

預計今年有約9,500個單位落成

房屋局表示，會繼續興建公屋，並積極推展餘下的簡約公屋項目，在今年預計會共有約9,500個單位陸續落成入伙，逐步邁向在2027/28年度前完成興建約3萬個簡約公屋單位的目標。
 

