輸入外勞無約束力議案通過 勞工界憂影響本地工人

本港勞動人口持續下降，社會近年陸續有聲音要求輸入外勞。立法會昨通過無約束力議案，建議政府加快輸入外勞補充勞動力。工聯會和勞聯共9名議員投下反對票，有勞工界議員擔心一旦輸入外勞，僱主便不再聘用本地人，並指僱主酌量加薪留人但工作量同時大增，不是真正提高待遇。有商界議員反駁稱，世界多地亦是靠外勞推動經濟發展，批評有工會將輸入外勞「妖魔化」。

周小松質疑僱主是否願加薪留人

立法會昨繼續討論，勞聯勞工界周小松重申從不會一刀切反對輸入外勞，惟必須經過準確評估確定有需要，然後循現有的「補充勞工計劃」處理。他引用政府統計處數據稱，中式餐館平均工時9小時的工種，月薪僅得1.4萬元，質疑是否大多僱主都願意大幅加薪留人。

周小松續稱，「補充勞工計劃」下有26個入職門檻較低的行業不可輸入外勞，憂慮一旦行業容許輸入外勞，僱主會失去聘用本地人的動力。另一勞工界議員、工聯會梁子穎相信，本港具備足夠人力資源，只是他們未有進入勞工市場，包括部分為免失去申請公屋資格，而長期處於低薪水平或打散工的市民。工聯會理事長、選委界黃國則指出，雖然有商界反映加薪兩、三成也難以請人，但相信「好工一定有人做」，並指未見有僱主大幅加薪，直言如只輕微加薪但增加工時或工作量，不會吸引到員工加入。

何俊賢倡引外勞同時加強本地培訓

不過，多名商界議員不同意有關意見，反指各行各業人手均不足。邵家輝直言，部分行業如不再輸入外勞或難以營運，亦會影響經濟復甦甚至政府推廣「你好，香港！」的工作。自由黨飲食界張宇人指，世界很多地方都是依賴輸入外勞幫助經濟發展，批評有工會代表將輸入外勞「妖魔化」。民建聯漁農界何俊賢強調，在補充不足人力的同時，本地也要加強培訓人才。

議案最終在記名分組表決下，以65票贊成通過，9票反對均來自工聯會或勞聯議員，另有4人投棄權票，包括社福界狄志遠、「A4聯盟」梁文廣、選委界鄧飛及劉智鵬。

勞工及福利局長孫玉菡表示，政府會在保障本地工人優先就業的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，又稱政府每日每刻都想方設法，盡可能發掘潛在勞動力，比喻像扭毛巾般，「希望盡可能扭最多水，確保有足夠的人力、水分。」他又說，本港勞動人口在過去兩年間減少約10萬。