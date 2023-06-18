輸入外勞｜機管局指人手短缺礙增加航班　機票價格欠缺競爭未能減價

政府計劃引入2萬名外勞，其中航空業10個指定工種可共輸入6,300名外勞。機管局行政總裁林天福指，下月將接受輸入外勞申請，預計首批外勞今年10月可到港，然後接受一至兩個月培訓。他續稱，航空業下個高峰期會在今年聖誕節和明年農曆新年，有很多航空公司希望在冬季增加航班，希望引入外勞後有助應付需要、有助保障未來數個月航空公司的增加航班要求，亦有望令聖誕節的機票價格回落至合理水平。

機場禁區未來或毋須司機

林天福今日(18日)在一個電台節目稱，過去3個月約有20間外國航空公司想增加航班，惟礙於地勤人手不足無法配合。他形容，人手問題令航班供不應求，當機票價格欠缺競爭便會較昂貴，並同時影響整體航空業復甦、影響本港作為亞洲區重要航空樞紐的角色，「可能大家都睇到，或者感覺到最近啲機票都比較貴。」

不過，林天福強調輸入外勞只是短期方案，長遠要透過自動化和科技，減少對勞動力的依賴和吸引年輕人入行。他舉例稱，現時機場飛行區有約1,400名司機，例如巴士、牽引車等，未來數年在發展自動化之下，或能做到不再需要任何司機，但同時會創造約100個車隊調導員職位，毋須日曬雨淋，相信有助吸引年輕人入職，亦有條件調高薪酬。